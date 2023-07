A- A+

VALE DO SÃO FRANCISCO Polo dos melhores vinhos do Nordeste, Lagoa Grande, no Sertão pernambucano, é potência industrial Sede de cinco das setes vinícolas do Vale, Lagoa Grande detém a chancela de maior produtor de vinhos, sucos e espumantes da região

O prefeito de Lagoa Grande, Vilmar Cappellaro (MDB), assumiu o protagonismo na missão de colocar o município na rota dos recursos de Brasília direcionados ao Vale do São Francisco por emendas parlamentares, lugar ocupado até então pela vizinha Petrolina. Sede de cinco das setes vinícolas do Vale, Lagoa Grande detém a chancela de maior produtor de vinhos, sucos e espumantes da região e vai se tornar, até o fim deste ano, também um grande polo industrial com a entrega do Polo Empresarial do Município.

E são justamente esses atrativos e potenciais de desenvolvimento para a região que o prefeito Vilmar Cappellaro procura divulgar em suas agendas por Brasília, durante seus encontros com integrantes da bancada pernambucana no Senado, que já tem trazido importantes resultados.

Em entrevista à Folha, na saída do Salão Verde do Senado Federal, Vilmar revelou que já conseguiu destravar, com o aval do senador Fernando Dueire (MDB) e intermédio do deputado Jarbas Filho, R$ 9 milhões de emendas que serão utilizadas em áreas de saúde e infraestrutura de Lagoa Grande.

"No total, conseguimos R$ 10 milhões de emendas do Senado Federal, com R$ 9 milhões já aprovados e liberados, cujos recursos serão investidos em ordens de serviços que anunciaremos a partir da próxima semana. Resta, agora, apenas a liberação de R$ 1 milhão, valor que será utilizado na recuperação de estradas vicinais de acesso ao município", explica o prefeito.

Segundo Vilmar, a liberação do R$ 1 milhão de emenda do Senado somada ao já autorizado pelo Governo de Pernambuco, pouco mais de R$ 5 milhões, será crucial para conclusão dos serviços de terraplenagem, construção de drenagem de águas pluviais, pavimentação em asfalto, sinalização horizontal e vertical, calçadas, ciclovia e iluminação pública do Polo Empresarial.

"Estamos conseguindo dar a visibilidade necessária às possibilidades e potenciais que Lagoa Grande tem dentro da região do Vale do São Francisco, a exemplo da localização privilegiada, mais próxima das principais cidades, e do Aeroporto de Petrolina. Por isso, estamos conseguindo os recursos de Brasília e do Governo do Estado para criar oportunidades de trabalho, renda e desenvolvimento para o nosso município", complementa.

Além de recursos federais e estaduais, de acordo com Vilmar, o Polo Empresarial tem atraído importantes investidores, a exemplo da Terra Nobre Brasil. A empresa assinou, nesta semana, a carta de interesse de fazer sua operação de exportação de mangas e frutas desidratadas pelo Polo. "Várias empresas estão sendo atraídas para instalar suas unidades na cidade. A Terra Nobre Brasil é uma delas, e vai colaborar na geração de emprego e renda para a nossa população", comemora.

