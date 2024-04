A- A+

ALIANÇA Polônia e Lituânia realizam exercício militar conjunto na fronteira, com Rússia no radar Andrzej Duda e o presidente lituano, Gitanas Nauseda, se encontraram no último dia de uma semana de exercícios militares, em uma região considerada um foco potencial em caso de impasse entre a Otan

O presidente polonês, Andrzej Duda, afirmou nesta sexta-feira que "um potencial agressor precisa ver nosso preparo", enquanto ele e o líder da Lituânia monitoravam um exercício militar conjunto na fronteira compartilhada. Duda e o presidente lituano, Gitanas Nauseda, se encontraram no último dia de uma semana de exercícios militares, em uma região considerada um foco potencial em caso de impasse entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Rússia.



A fronteira de quase 100 quilômetros entre os membros da Otan também é um corredor terrestre entre Belarus, aliada de Moscou, e a região russa de Kaliningrado, um exclave que faz fronteira justamente com Lituânia e Polônia. "Há uma ameaça potencial, por isso os exercícios estão em andamento", afirmou Duda.



O exercício incluía 1.500 soldados lituanos, quase 200 membros de uma brigada polonesa e também alguns militares de EUA e Portugal.

