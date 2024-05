População enfrenta filas para regularizar situação eleitoral na sede do TRE-PE

A- A+

O prazo para emissão, transferência, regularização ou cadastramento da biometria do título eleitoral se encerra nesta quarta-feira (8).

Pela manhã, a movimentação foi intensa, dentro e fora sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). As vagas foram abertas desde novembro de 2022, após as últimas eleições marjoritárias.

Nos últimos dias, o órgão tem atendido quase 10 mil pessoas todos os dias. Para serem atendidas, elas tiveram que agendar o serviço no site oficial do Tribunal. A partir de agora, o sistema fecha e só será reaberto após o pleito municipal.

Estão aptos a votar nas eleições deste ano todos que tenham completado 16 anos até 6 de outubro, data do primeiro turno.

Segundo a Justiça Eleitoral, isso equivale a mais de 152 milhões de brasileiros.

Eventual segundo turno, em cidades com mais de 200 mil habitantes, está marcado para 27 de outubro.

Entre a multidão que não conseguiu agendar algum serviço, tanto por algum problema no site ou por ter adiado para a última hora, 400 pessoas conseguiram uma ficha para encaixe, mas tiveram que esperar pela vez na área externa do TRE-PE. O atendimento só será feito em caso de desistência de quem agendou.

O entregador de água Rodolfo Nogueira, de 26 anos, chegou ao local por volta das 6h. Ele não conseguiu emitir o título a tempo por causa de problemas com a Justiça, em 2017. O eleitor saiu de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e conseguiu pegar a ficha E329. Agora, ele depende de que alguém desista para chegar a um dos guichês.

Rodolfo Nogueira, de 26 anos, é entregador de água | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

"Quando eu tentei fazer o agendamento, após os problemas com a Justiça, deu errado. Sempre aparecia uma mensagem que me orientava a voltar em uma hora. Faltei o trabalho para vir hoje. Meu patrão vai assinar a minha carteira e, para isso, eu também preciso do título em mãos. Estou aqui esperando essa oportunidade. Se Deus quiser, eu vou conseguir. É a primeira vez que eu vou ter o meu título", declarou.

A estudante Estefane dos Santos, 15, saiu do município de Sirinhaém, Litoral Sul do Estado, também para emitir o documento. Ela chegou às 7h, à sede do TRE-PE, sem agendar. A senha dela foi E395. A jovem não vê a hora de poder exercer a cidadania e escolher as próximas lideranças municipais.

Estefane dos Santos, 15, moradora do município de Sirinhaém | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

"Eu só tive a oportunidade de vir hoje. É um momento muito importante e sem explicações. Eu trouxe todos os documentos necessários. Estou com o comprovante de residência, identidade e o CPF", pontuou ela.

O pedreiro Gustavo César, de 36 anos, saiu da sede do TRE-PE com a biometria atualizada. Durante entrevista à Folha de Pernambuco, ele revela ter feito bastante esforço para chegar a esta etapa da emissão.

Gustavo Cesar conseguiu atualizar a biometria do título de eleitor | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

"Eu consegui agendar e todas as fases [de agendamento] foram tranquilas. Foi tudo ótimo. O atendimento é rápido e eu entendo que atualizar o cadastro e a biometria são passos importantes para quem quer decidir o futuro do País. Vou sair daqui mais aliviado por ter conseguido o meu serviço", salientou.

Aumento de prazo para gaúchos

Não há possibilidade de ampliação do prazo que se encerra nesta quarta-feira. A regra vale para todas as unidades da Federação, com exceção do Rio Grande do Sul, por conta do estado de calamidade pública, em decorrência das fortes chuvas que afetam aquele Estado. Os gaúchos terão mais 15 dias para acessar o serviço.

O diretor-geral do TRE-PE, Orson Lemos, explica que as pessoas que não conseguiram emitir o título de eleitor vão ter que buscar na Justiça uma certidão circunstanciada, para apresentar no trabalho, na faculdade ou regularizar situações bancárias.

"Quem é menor de idade não precisa fazer nada, porque ainda não tem obrigação de votar. Quem tem o título sem a biometria cadastrada, não será obrigado votar. Mas, caso queira participar das eleições, poderá fazê-lo, levando a identidade. Quem não conseguiu transferir, terá que votar na cidade de origem ou justificar a ausência", contou ele.

Orson Lemos é o diretor-geral do TRE-PE | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

"Quem está na fila, lá fora, não vai conseguir entrar, porque nós já colocamos para dentro essas 400 pessoas. As chances de encaixe começaram ontem [terça, 7], por volta das 20h. Esse é o limite", complementou ele, alegando ainda que os atendimentos na sede do TRE-PE vão até às 18h30.

