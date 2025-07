A- A+

BRASIL Por falta de quórum, Ibaneis desmarca reunião de governadores com Alckmin sobre tarifaço dos EUA Governador do DF havia solicitado agenda, mas governadores de estados como São Paulo e Rio sinalizaram que não viriam

O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), cancelou uma reunião de governadores para discutir estratégias para lidar com o tarifaço dos EUA às exportações brasileiras com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O encontro, pedido pelo próprio Ibaneis, estava marcado para a manhã desta quarta-feira, mas foi cancelado por falta de quórum. Não há nova data para que o encontro seja realizado.

As tarifas de 50% às exportações brasileiras aos Estados Unidos, anunciadas no último dia 9 de julho pelo presidente americano Donald Trump, estão previstas para serem aplicadas a partir do dia 1º de agosto, sexta-feira. O governador do Distrito Federal havia pedido uma agenda a Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e é o responsável, no governo brasileiro, pelas tratativas comerciais com os americanos.





Em ofício do Fórum de Governadores, Ibaneis agradece a disponibilidade de Alckmin e afirma que "em virtude da exiguidade do tempo, diante de compromissos assumidos anteriormente, não será possível o comparecimento de vários governadores, realidade que prejudica a ampla discussão do tema".

Governadores de estados como os do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL); de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) estão entre os que sinalizaram que não iriam à agenda, mas mandariam representantes ao encontro. Os dois últimos mandariam seus vices, Felício Ramuth (PSD) e Darci Piana (PSD), respectivamente. Emissários de Castro chegaram a comunicar ao Planalto que o governador enviaria um secretário, mas teriam recebido uma negativa.

Ao GLOBO, um governador que havia confirmado a presença no encontro afirma que o cancelamento se deu de última hora, por volta das 17h.

