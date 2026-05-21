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bloqueio Por ordem de André Mendonça, Anac bloqueia avião do senador Ciro Nogueira Ordem de sequestro e indisponibilidade do avião foi inscrita nos registros da aeronave da fabricante Beech Aircraft, modelo B200

Por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a Agência Nacional de Aviação (Anac) bloqueou uma aeronave do senador Ciro Nogueira (PP-PI), comprada pelo parlamentar em 2023, por R$ 4 milhões. Trata-se de um bimotor executivo, da fabricante Beech Aircraft, modelo B200.

A ordem de sequestro e indisponibilidade do avião foi inscrita nos registros da aeronave operada por empresas situadas na Paraíba e no Rio Grande do Norte. A decisão de bloqueio foi enviada à Anac no dia 8 de maio, um dia depois de Ciro ser alvo de operação da Polícia Federal.

Ciro foi um dos alvos principais da quinta fase da Operação Compliance Zero. A Polícia Federal afirmou ter identificado uma suposta atuação do senador em favor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas. Os investigadores apontaram, por exemplo, que uma emenda apresentada por Nogueira no Senado para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) foi foi redigida dentro do Banco Master.

Em troca da atuação, Ciro recebeu "vantagens indevidas", segundo a PF, como pagamentos mensais recorrentes de R$ 300 mil a R$ 500 mil; e o custeio de viagens internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados.

Quando a operação foi aberta, a defesa de Ciro afirmou que "repudiava qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar". Os advogados disseram ainda que Ciro estava comprometido em contribuir com a Justiça “a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados”.

Dias depois, o senador foi às redes e afirmou que as investigações contra ele no caso do Banco Master são parte de um "roteiro absurdo de ficção". O parlamentar alegou suposta perseguição política e afirmou que "não cometeu nenhuma irregularidade".

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