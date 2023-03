Por orientação médica, Lula adia viagem à China; nova data será marcada

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva optou por adiar sua viagem à China. A decisão veio por orientação médica e já foi comunicada para as autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data. A viagem seria neste domingo (26).

A nota médica, assinada pela Dra. Ana Helena Germoglio, fala que Lula se recupera de sintomas gripais. "Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento", diz a nota.

Nota médica abaixo:

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sirio-Libanês - unidade Brasília, em 23/3/2023 com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento.



Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral.



Dra. Ana Helena Germoglio”



Secretaria de imprensa da Presidência da República





Veja também

PRESIDENTE Pneumonia de Lula: presidente terá dia de descanso antes de viagem à China