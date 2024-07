A- A+

EUA Por que Biden desistiu da eleição? Entenda em sete pontos a pressão sofrida pelo presidente dos EUA Dúvidas sobre a capacidade física e mental de Joe Biden para continuar no cargo se avolumaram no último mês; doadores ameaçaram cortar recursos

Dúvidas sobre sua saúde e capacidade cognitiva e pressão de doadores, companheiros de partido, imprensa e até de astros de Hollywood. Tudo isso está por trás da decisão do presidente americano, Joe Biden, de desistir da campanha à reeleição, anunciada neste domingo (21). A tentativa dramática e de última hora visa encontrar um novo candidato que possa impedir o ex-presidente Donald Trump de retornar à Casa Branca.

Biden, 81, anunciou sua retirada após uma performance desastrosa no debate contra Trump, que consolidou as preocupações públicas sobre sua idade e desencadeou pânico generalizado entre os democratas sobre sua capacidade de impedir que o ex-presidente retomasse o poder. Líderes democratas do Congresso petrificados por números desanimadores nas pesquisas pressionaram Biden a sair graciosamente, doadores furiosos ameaçaram reter seu dinheiro e candidatos de cédulas inferiores temeram que ele derrubasse a chapa inteira. O presidente parece não ter resistido à pressão.

Confira abaixo como se organizou a pressão para que Biden desistisse da corrida eleitoral:

Capacidade física e mental: Não era de hoje que a idade do presidente preocupava o público americano, que questionava se ele tinha a firmeza física e intelectual para liderar o país por mais quatro anos. Tudo piorou após o desempenho vexaminoso no primeiro debate contra Trump. Para se defender, o presidente disse que "estava exausto" e "doente" no dia do embate, e que chegou a ser submetido a exames antes de entrar no palco. Dias depois, disse que só um sinal divino o levaria a largar a disputa. Na semana passada, foi diagnosticado com covid-19. As frequentes gafes do presidente também elevaram as preocupações sobre o declínio mental do presidente. Entre outras situações embaraçosas, Biden já trocou o nome do presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, pelo do russo, Vladimir Putin. Também já confundiu a vice Kamala Harris com seu antecessor Donald Trump.



