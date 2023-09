A- A+

PRESIDENTE LULA Por que Lula não será operado em São Paulo? Veja os dois motivos da decisão médica O presidente do Brasil passará por uma cirurgia de grande porte nesta sexta-feira, em Brasília

Lula será submetido a uma cirurgia de quadril no próximo dia 29, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Parte da equipe queria trazê-lo para a capital paulista, sede do hospital, mas a decisão final, também médica, foi o contrário.

A equipe médica decidiu não o operar em São Paulo por dois motivos. Um é que a casa de Lula na capital paulista tem escadas e os movimentos do presidente ficariam limitados depois da operação, já que usará andador por cerca de um mês.

O segundo motivo é não o submeter a riscos de trombose em viagem de avião, na volta a Brasília. O risco do surgimento de coágulos no sangue durante viagens de avião pode estar associado à pressão e níveis de oxigênio baixos durante trajetos aéreos. Com a cirurgia, Lula ficará mais vulnerável a esse tipo de risco por algumas semanas.





A previsão é que Lula já volte para a residência oficial do Palácio da Alvorada, 3 a 4 dias depois da cirurgia.

