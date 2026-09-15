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STF Por que Mendonça e Moraes sentam lado a lado em julgamento do STF? Lógica é de antiguidade decrescente, com os lados se alternando sempre a partir da direita

O plenário do STF tem uma regra que ninguém discute: as cadeiras seguem cargo e antiguidade, conforme o Regimento Interno da Corte. Edson Fachin, presidente da Corte, ocupa o centro. À sua direita senta o procurador-geral da República, Paulo Gonet, na função de representante do Ministério Público. À esquerda, fica o secretário das sessões.

A partir daí, a lógica é de antiguidade decrescente, com os lados se alternando sempre a partir da direita. É nesse esquema que Alexandre de Moraes e André Mendonça acabam vizinhos, os dois no lado direito de Fachin: Moraes ocupa a cadeira que foi de Teori Zavascki (ele é o quinto ministro mais recente da casa), enquanto Mendonça, um degrau à frente na antiguidade (terceiro mais recente), herdou o lugar de Marco Aurélio Mello.

Kássio Nunes Marques — quarto na lista, sentado onde antes estava Celso de Mello — fica de frente para os dois, do outro lado do plenário. Nada nesse arranjo se altera por causa de um processo ou de uma disputa interna.

A origem do atrito é o pedido de investigação contra Moraes, que tramita hoje sob relatoria de Mendonça no caso Master. A base do pedido é um relatório da PF que identificou 187 interações entre o ministro e o ex-banqueiro. O tribunal está rachado: aliados de Moraes querem arquivamento ou adiamento, enquanto a PGR questiona a própria validade do relatório.

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