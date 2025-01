Por recomendação médica, Fuad toma posse virtualmente em BH e classifica novo mandato como "batalha"

A- A+

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), tomou posse para o novo mandato de forma virtual nesta quarta-feira (1º). Hospitalizado três vezes em dezembro, o político de 77 anos está com a imunidade baixa e foi orientado pelos médicos a evitar locais com grande concentração de pessoas.

Na cerimônia realizada na Câmara Municipal, Fuad apareceu no telão por apenas alguns segundos — de máscara e com áudio inaudível —, mas enviou um texto que foi lido pelo vice Álvaro Damião (União).

Na mensagem, o prefeito agradeceu aos médicos pelo tratamento do câncer que enfrentou no ano passado, e também pelos atendimentos recentes “para que eu esteja pronto para essa nova batalha do segundo mandato”.

Fuad foi aplaudido de pé pelos vereadores. Em dezembro, ele também não conseguiu comparecer à diplomação.

O discurso lido por Damião elencou feitos da gestão em áreas como transporte, infraestrutura, zeladoria, cultura, turismo e meio ambiente.

— Mas ainda falta muito, e é isso que quero e me comprometo a fazer nesses quatro anos — afirmou. — BH é considerada a cidade mais eficiente do país quando se trata de Saúde. Isso me deixa feliz, mas de forma alguma acomodado. Precisamos concluir a implantação dos 77 centros de saúde previstos em contratos de parceria com a iniciativa privada. Precisamos reduzir a fila para consultas, exames e cirurgias, além de ampliar a cobertura vacinal.

Na Educação, Fuad prometeu 11 novas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e apontou o desafio de ampliar o acesso às creches.

— Há muitas obras em andamento por toda a cidade que queremos e iremos concluir — disse ainda o prefeito, que também vislumbrou a ampliação das áreas de atuação da Guarda Municipal e o avanço em questões ambientais, como a despoluição da Lagoa da Pampulha.

A trajetória de Fuad Noman

A eleição do ano passado foi a primeira de Fuad como cabeça de chapa. Antes, a única disputa eleitoral do atual prefeito havia sido como candidato a vice de Alexandre Kalil, em 2020. Quando Kalil saiu da prefeitura no meio do segundo mandato para tentar o governo do estado em 2022 — e não conseguiu vencer —, o economista de 77 anos assumiu a cidade.

Desconhecido da população até meados de 2024, Fuad fez uma campanha concentrada em se apresentar e dizer aos eleitores o que fez pela cidade. Cresceu aos poucos nas pesquisas e conseguiu chegar ao segundo turno, no qual derrotou o bolsonarista Bruno Engler (PL).

