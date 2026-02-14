Sáb, 14 de Fevereiro

internacional

Porta-voz da Rússia nega alegações de envenenamento de Navalny, opositor ao governo

Reino Unido, França, Alemanha, Suécia e Holanda fizeram manifestação afirmando que a análise de amostras do sangue de Navalny "confirmou conclusivamente a presença de epibatidina"

Porta-voz da Rússia nega alegações de envenenamento de Navalny, opositor ao governo - Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, negou as alegações de autoridades europeias de que o líder da oposição ao governo russo, Alexei Navalny, morto há dois anos, foi envenenado. A informação foi divulgada pela TASS, agência de notícias estatal russa.

• Opositor Navalny foi envenenado na prisão pela Rússia, afirmam cinco países europeus

• Embaixador dos EUA na Otan diz que Rússia talvez nunca esteja pronta para acordo de paz

• Tribunal europeu condena Rússia por "tratamento desumano" ao líder da oposição Navalny

Neste sábado (14), representantes dos ministérios das Relações Exteriores do Reino Unido, França, Alemanha, Suécia e Holanda fizeram manifestação conjunta afirmando que a análise de amostras do sangue de Navalny "confirmou conclusivamente a presença de epibatidina", toxina encontrada em rãs venenosas na América do Sul.
 

