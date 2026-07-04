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Política

Porta-voz russa diz que uniforme militar de Putin sinaliza endurecimento da guerra

Declaração reforça percepção de uma postura mais rígida do Kremlin no conflito

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Vladimir Putin, Presidente da RússiaVladimir Putin, Presidente da Rússia - Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou neste sábado, 4, que a aparição do presidente Vladimir Putin vestindo uniforme militar em uma reunião sobre a libertação de Konstantinovka, leste ucraniano, representa um sinal de endurecimento da postura de Moscou na guerra contra a Ucrânia.

Em publicação no Telegram, Zakharova citou comentário do político e jornalista britânico Jim Ferguson, segundo o qual Putin "quase sempre aparecia com roupas civis" ao longo de seu mandato e que a escolha de um uniforme militar "é amplamente percebida como um sinal deliberado".

"Acho que ele está certo", escreveu a porta-voz. Segundo Zakharova, "houve sinais mais do que suficientes de intenção de resolver os problemas de forma pacífica", mas eles "foram ignorados por um retransmissor ocidental quebrado".

A diplomata afirmou ainda que "agora o sinal é claro: vamos acabar com a escória terrorista neonazista até o fim, em todas as frentes". Ela acrescentou que "não estamos rejeitando a paz, mas a metodologia de persuasão mudou", encerrando a mensagem com a frase: "Vamos ao trabalho, irmãos e irmãs!".

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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