STF Posse de Fachin tem conversas entre Lula e Motta, apoio entre mulheres de ministros e especulações Presidente da Corte assumiu comando do Judiciário em solenidade com mais de mil convidados e presença de governadores e parlamentares

Em um plenário lotado pelos mais de 1.110 convidados que se acotovelavam entre poltronas, cadeiras e corredores, o Supremo Tribunal Federal (STF) deu posse a seu novo presidente, Edson Fachin, e vice-presidente, Alexandre de Moraes, em meio a uma solenidade marcada pela presença das principais autoridades do país e expectativa de uma melhoria na relação entre os Poderes — exemplificada na conversa ao pé do ouvido entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante toda a cerimônia.

Pouco antes de o evento começar, dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) conversavam de forma animada sobre qual seria a decisão tomada pelo ministro que agora se despede da presidência do Supremo, Luís Roberto Barroso.

Para um desses ministros, Barroso irá se aposentar até o final do ano, e dará a Lula a oportunidade de indicar mais um ministro em seu terceiro mandato. Os magistrados apostam que Lula indicará Jorge Messias, chefe da advocacia-geral da União, para a vaga — caso ela surja.

Quem também conversou antes do início da solenidade foi Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Celso Sabino, que está de saída do ministério do Turismo em razão do imbróglio envolvendo o União Brasil.

Haddad perguntou para Sabino se ele estava mesmo saindo do governo, arrancando risadas de quem estava ao lado e ouvindo a conversa. A primeira-dama, Janja, trocou algumas palavras com o ex-presidente José Sarney assim que chegou ao plenário, e os dois ficaram conversando por algum tempo. Janja estava sentada ao lado de Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Ao longo do discurso de Fachin, que falou durante mais de uma hora, também houve conversas entre a esposa do novo presidente do Supremo, Rosana Fachin, e a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes.

Em um dos momentos de maior emoção do discurso, Viviane ofereceu um lenço para Rosana, que estava visivelmente emocionada. A esposa de Moraes, que na semana passada foi alvo da Lei Magnistsky, imposta pelos Estados Unidos, foi mencionada por Fachin em sua fala. Viviane também trocou impressões ao longo da cerimônia com a advogada Valeska Teixeira, esposa do ministro Cristiano Zanin.

Entre muitos copos de água e xícaras de café, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso também aproveitaram o discurso do novo presidente do Supremo para conversar entre eles e pareciam falar em tom de brincadeira, sem que o conteúdo pudesse ser decifrado pela plateia.

Ao longo do discurso, a ministra Rosa Weber, hoje aposentada, também mandou um beijo no ar para o presidente do STJ, Herman Benjamin, que estava sentado do lado oposto ao dela. Herman mandou um beijo para Rosa, que respondeu com o gesto e com as duas mãos no coração.

Ao final do discurso de Fachin, Lula deu um abraço no novo presidente, mas foi efusivo ao encontrar com o ex-presidente José Sarney, a quem abraçou e parou para conversar. A cerimônia de posse de Fachin foi prestigiada por 10 governadores, entre eles Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que aproveitou para conversar com Ayres Britto, ministro aposentado que deixou o Supremo em 2012.



Além dos 10 governadores ou vice que compareceram à solenidade, como Ronaldo Caiado, de Goiás, Raquel Lyra, de Pernambuco, e Claudio Castro, do Rio de Janeiro, estavam na plateia padres e representantes da comunidade muçulmana, parlamentares como Eliziane Gama, Fabiano Contarato e Paulinho da Força, atual relator do "PL da Dosimetria", ministros do governo Lula como Rui Costa e Camilo Santana.



Também estava entre os presentes a produtora Paula Lavigne, casada com o cantor Caetano Veloso — e uma das principais articuladoras das manifestações contra a "PEC da Blindagem".

