ELEIÇÕES 2026 Posse de Kast no Chile deve reunir Lula e Flávio Bolsonaro em meio à corrida presidencial Cerimônia ocorre na quarta-feira, em Valparaíso; presença do senador do PL é vista por aliados como gesto de aproximação com nova onda da direita na América Latina

A posse do presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, marcada para esta quarta-feira (11), em Valparaíso, pode produzir uma cena política incomum: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no mesmo evento internacional. A presença do petista na cerimônia já foi confirmada pelo Palácio do Planalto, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro planeja viajar ao país para acompanhar a solenidade.

Apontados como os nomes mais competitivos de seus campos políticos para a disputa presidencial de outubro, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem em empate técnico em um cenário de segundo turno na pesquisa Datafolha divulgada neste sábado. O levantamento indica o petista com 46% das intenções de voto, contra 43% do senador do PL, diferença dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Nos bastidores do PL, a ida de Flávio é tratada como mais um movimento para reforçar sua projeção internacional em um momento em que o senador tenta se consolidar como principal aposta do bolsonarismo para a eleição presidencial de 2026. Interlocutores do parlamentar afirmam que a viagem também abre espaço para encontros e conversas com representantes da direita latino-americana que devem participar da cerimônia.

A vitória de Kast nas eleições chilenas foi recebida com entusiasmo por aliados de Bolsonaro no Brasil. O chileno, que construiu sua campanha com discurso duro contra imigração irregular e criminalidade, passou a ser citado por dirigentes da direita brasileira como parte de um movimento mais amplo de fortalecimento de lideranças conservadoras na região, que já inclui o presidente argentino Javier Milei.

Nesse contexto, a presença de Flávio na posse é vista por aliados como uma forma de aproximar o bolsonarismo desse novo eixo político regional. A avaliação no entorno do senador é que a agenda ajuda a reforçar a narrativa de que a direita brasileira está inserida em um movimento mais amplo de reorganização conservadora na América Latina.

Do lado do governo brasileiro, a decisão de Lula de participar da cerimônia é tida como um gesto diplomático para preservar a interlocução institucional com o novo governo chileno, apesar das diferenças ideológicas entre os dois líderes. A orientação no Planalto é manter uma relação pragmática com o país vizinho e evitar que divergências políticas afetem a cooperação bilateral.

Se confirmada a presença de ambos, a posse de Kast reunirá representantes de campos políticos opostos do Brasil em um mesmo palco internacional. Para aliados de Flávio, a viagem pode render imagens simbólicas para sua pré-campanha. Em contrapartida, Lula viaja para uma agenda institucional.

