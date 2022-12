Posse de Lula deve atrair 300 mil pessoas

A- A+

Neste domingo, 1º de janeiro de 2023, mais de 300 mil pessoas devem participar da festa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice Geraldo Alckmin. Eles tomarão posse em sessão solene do Congresso Nacional, às 15h, no Plenário da Câmara dos Deputados, mas a festa popular, as atrações culturais e gastronômicas e os shows musicais começam antes, a partir das 10h. A sessão solene de posse será presidida pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.

As forças de segurança pública federais e do Distrito Federal estão trabalhando em conjunto para garantir um dia sem violência ou acidentes. O trânsito de veículos na Esplanada está proibido até o dia 2.

O roteiro da posse prevê a chegada dos convidados (entre eles os chefes de Estado e de governo) ao Congresso Nacional a partir das 13h45. Lula será recebido no Congresso pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Depois da posse no Congresso, o presidente vai para o Palácio do Planalto subir a rampa e discursar no Parlatório que fica em frente à Praça dos Três Poderes.

Duas alterações estão previstas em relação a cerimônias anteriores. Uma delas é que não deve ocorrer a tradicional salva de 21 tiros de canhão. A outra é que as esposas de Lula e Alckmin, Rosângela da Silva e Lu Alckmin, devem subir a rampa na frente dos maridos, e não atrás, como de costume. Também está sendo esperada a participação da cachorrinha Resistência, adotada por Lula e Janja.



O sistema de segurança é reforçado e extrapola os limites do Congresso, contemplando toda a Esplanada. Existe uma estratégia de atuação que integra as Forças Armadas e as auxiliares.

Será proibido acessar a área com armas brancas ou objetos pontiagudos como tesouras, garrafas de vidro e latas, hastes de bandeiras, espetos de churrasquinhos, apontador a laser, armas de brinquedo ou réplicas, barracas, tendas, fogões e similares, fogos de artifício e artefatos explosivos, dispositivos de choque elétrico ou sonoros, substâncias inflamáveis, drogas ilícitas ou quaisquer outros materiais que coloquem em risco a segurança das pessoas e do patrimônio. Não será permitido acessar a área com animais, exceto cães-guia.

O Rolls-Royce em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá desfilar, foi levado na última sexta-feira para a Esplanada dos Ministérios para o ensaio da cerimônia de posse. A equipe de segurança do petista, porém, ainda discute com ele se o desfile será feito no automóvel ou em um carro blindado. O interior do automóvel, de 1953, está intacto, apesar de a futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, ter anunciado que avarias haviam sido encontradas no banco traseiro.

Paralelamente, ocorrerá na Esplanada o “Festival do Futuro — A Alegria vai tomar posse”, com shows gratuitos de dezenas de artistas em dois palcos. Haverá nos palcos um telão para a transmissão dos eventos da posse. A festa terá início às 10h. Os shows serão interrompidos entre 13h e 18h30 para que o público acompanhe a transmissão da posse oficial em telões Haverá shows de diversos artistas: Gaby Amarantos, Baiana System, Martinho da Vila, Margareth Menezes, Pablo Vittar e Duda Beat, Chico César, Leoni, Maria Rita, Margareth Menezes, Martinho da Vila, Odair José, Pabllo Vittar, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz, Valesca Popozuda, Zélia Duncan, entre outros.

