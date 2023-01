A- A+

Brasília Posse de Lula: fila para entrada na Praça dos Três Poderes começou de madrugada Lula deverá subir a rampa do Palácio do Planalto às 16h30

A fila para a entrada na praça dos Três Poderes, que terá capacidade limitada em 40 mil pessoas para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo, começou por volta das 5 horas da manhã deste domingo. Por volta das 9 horas, centenas de apoiadores do presidente eleito esperavam para acessar o local que terá vista privilegiada para a cerimônia. Lula deverá subir a rampa do Palácio do Planalto às 16h30.



Entre as milhares de pessoas que já se encontram no local nesta manhã, há jovens, indígenas, mulheres com vestimentas de religião de matriz africana e o dragão do bloco carnaval Eu Acho É Pouco, de pernambucano.



Duas linhas de revista, feitas pela Polícia Militar, foram montadas no acesso à Esplanada. Itens como isqueiro, objetos cortantes e líquidos inflamáveis são proibidos.

Com forte esquema de segurança, a posse de Lula é marcada pelo aparato policial e militar. Atiradores de elite, os chamados snipers, são vistos nas coberturas de diversos prédios da Esplanada dos Ministérios.

A gerente operacional Andréa Simeão, 46 anos, chegou para a posse por volta das 5h30 da manhã. Após cerca de quatro horas, ela ainda não havia adentrado a praça dos Três Poderes. Andrea veio em uma caravana que foi organizada pelo PT de Sumaré, no interior de São Paulo, e partiu de lá às 16 horas de ontem.

— Vim pela nossa luta e pela representação que esse governo vai trazer. Viemos porque nos sentimos representadas — disse ela, que visita a capital federal na companhia de quatro amigas.

O PT organizou a vinda de caravanas de eleitores de várias partes do Brasil. Os ônibus começaram a chegar na sexta-feira e no sábado. A coordenação de acolhimento às caravanas para a posse de Lula, criada pelo PT do Distrito Federal para organizar a chegada dos eleitores, divulgou uma cartilha com recomendações de segurança.

Entre os tópicos, o partido orienta pessoas com camisetas vermelhas e objetos que as identificam politicamente que não transitem sozinhas pelos arredores do evento. A cartilha também recomenda que provocações verbais e físicas de grupos políticos antagônicos sejam ignoradas.

