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Política Posse de Lula gera atritos entre Janja e o PT A cúpula do PT teme que uma celebração de grandes proporções abra espaço para críticas da oposição e da própria base governista, diante do cenário de ajuste fiscal, juros elevados e endividamento das famílias

Os preparativos para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para 5 de janeiro, têm provocado divergências entre a primeira-dama Janja da Silva e a cúpula do PT. Escolhida por Lula para coordenar as comemorações, Janja concentra as negociações com artistas nacionais e internacionais, entre eles o cantor porto-riquenho Bad Bunny e o britânico Roger Waters, cotados para se apresentar na Esplanada dos Ministérios.

A centralização das decisões em um grupo restrito, que inclui a ministra da Cultura, Margareth Menezes, tem gerado insatisfação entre dirigentes petistas. A dimensão da festa, especialmente a intenção de montar um megapalco, também preocupa integrantes do partido, que alegam não dispor de recursos suficientes para bancar a estrutura e os cachês de artistas internacionais.

A cúpula do PT teme que uma celebração de grandes proporções abra espaço para críticas da oposição e da própria base governista, diante do cenário de ajuste fiscal, juros elevados e endividamento das famílias. Dirigentes defendem que o evento seja adequado à realidade econômica do país, com uma estrutura mais modesta e a participação de artistas nacionais.

O financiamento da festa permanece indefinido. Entre as alternativas discutidas estão a captação de recursos junto a sindicatos e a participação do PT no custeio de despesas logísticas. Governistas também demonstram preocupação com possíveis questionamentos jurídicos caso sejam utilizados recursos públicos. Auxiliares de Lula afirmam que os gastos com a estrutura serão divulgados com transparência. Procurados, Janja, PT e Presidência da República não se manifestaram.

Paralelamente, o Palácio do Planalto organiza a cerimônia oficial de posse, enquanto o PT ficará responsável pela recepção e acomodação da militância em Brasília. O esquema especial de segurança contará com a atuação conjunta de 22 órgãos distritais e federais e será mantido até 10 de janeiro, com pontos de revista nas áreas próximas às comemorações.

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