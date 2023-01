Posse de Lula repercute na imprensa internacional

A- A+

A cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu vice Geraldo Alckmin (PSB) repercutiu na imprensa internacional.

"Milhares se reúnem para posse de Lula em um Brasil tenso", destacou o jornal americano The Washington Post. A reportagem chama atenção para a presença de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente a quartéis e para as chances de violência durante o evento.

"A ameaça de potencial violência não muito longe do Palácio do Planalto, onde Lula seria empossado para um terceiro mandato como presidente do país mais populoso da América Latina, foi um forte lembrete da divisão no país que ele agora tem a tarefa de governar", escreveu o jornal americano.

O The New York Times, por sua vez, chamou atenção para a viagem do ex-presidente Bolsonaro para a casa do lutador José Aldo nos Estados Unidos. "Enfrentando várias investigações de seu tempo no cargo, Bolsonaro voou para Orlando na noite de sexta-feira e planeja ficar na Flórida por pelo menos um mês", explicou o veículo americano.

O jornal americano destacou os impactos da ausência de Bolsonaro na passagem de faixa presidencial. Segundo o veículo, a tradicional cerimônia é um "importante símbolo da transição pacífica de poder em um país onde muitos ainda se lembram dos 21 anos de ditadura militar encerrada em 1985".

A emissora britânica BBC também chamou atenção para a ausência de Bolsonaro na cerimônia, assim como para os temores que apoiadores do ex-presidente provoquem violência e tumultos durante este domingo.

"Brasília prometeu enviar "100%" de sua força policial - cerca de 8.000 policiais - para a cidade em meio a temores de que alguns apoiadores de Bolsonaro possam tentar interromper os procedimentos", escreveu a BBC.

"Esperança, alegria, euforia: brasileiros saem às ruas para comemorar nova era de Lula", publicou o jornal britânico, The Guardian, destacando o clima de otimismo entre os apoiadores do petista.

O jornal espanhol El País destacou trechos do discurso de posse de Lula, como suas promessas de garantir "desmatamento zero" na Amazônia. O discurso do ex-vice presidente Hamilton Mourão no sábado também foi mencionado pela reportagem. "Mourão, general reformado, acusou o seu ex-chefe de "criar um clima de caos" com o seu "silêncio ou protagonismo intempestivo" e assim prejudicar as Forças Armadas, acusadas por um lado de inércia e, por outro, "de fomentar uma suposto golpe de Estado", escreveu o El País.

"A posse do presidente Lula, realizada neste domingo, foi realizada em um país profundamente dilacerado. Uma posse sob (muita) alta segurança e sem o ex-presidente, Jair Bolsonaro, que deixou o país", publicou o francês Le Parisien, que chamou a data deste domingo como um dia "histórico e tenso". A viagem de Bolsonaro para a Flórida, onde o ex-presidente se hospedou na casa do lutador José Aldo, foi descrita pelo jornal francês como "fuga".

Veja também

POSSE PRESIDENCIAL Festival do Futuro tem homenagens a Pelé e Gal Costa