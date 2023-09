A- A+

Ficou agendada para a próxima quarta-feira, no Palácio do Planalto, a posse dos novos ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), André Fufuca (Esporte) e Márcio França (Micro e Pequena Empresa). Eles são peças de uma rearrumação no Governo para acomodar o Centrão e, consequentemente, garantir a governabilidade, mediante os votos que serão garantidos na Câmara e no Senado em projetos de interesse da gestão petista.

As bancadas do PP e do Republicanos somam, respectivamente, 49 e 41 deputados, quase cem votos a mais no balaio do Governo na Câmara. As alterações também contemplam o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que é próximo dos novos ministros. Lira também tem entre seus aliados Celso Sabino (União-PA), nomeado por Lula em julho como ministro do Turismo.

Líder do PP na Câmara, André Fufuca, 33 anos, está no terceiro mandato de deputado federal. Antes, foi deputado estadual no Maranhão. Em vídeo divulgado à imprensa, o deputado agradeceu ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e aos deputados da bancada do PP na Casa pela indicação ao Ministério do Esporte. Fufuca afirmou, ainda, que a decisão de Lula "fortalece a democracia e honra os Poderes".

Filiado ao Republicanos, Silvio Costa Filho tem 41 anos de idade e está no segundo mandato de deputado federal. No mandato anterior, relatou a aprovação do projeto que concedeu autonomia ao Banco Central. Em publicação nas redes sociais, Costa Filho agradeceu a Lula pela "confiança" e disse que a pasta de Portos e Aeroportos é "extremamente relevante para a economia do nosso país".

Pedagogo, Silvinho, como é chamado por colegas, iniciou a carreira política como vereador, em Recife. Também foi deputado estadual. O novo ministro é filho do ex-deputado federal Silvio Costa, que se notabilizou em 2016 na tropa de choque da então presidente Dilma Rousseff, que tentou sem sucesso barrar o processo de impeachment que levou Michel Temer à Presidência. O novo ministro esteve com Lula na eleição, apesar de seu partido ter apoiado Bolsonaro – o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é filiado ao Republicanos.

