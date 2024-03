A- A+

psol Possível expulsão de vereadora do PSOL em Belém gera reação da base Comissão de ética do partido analisa procedimento contra Professora Silvia Letícia, que se lançou pré-candidata contra o prefeito do partido, Edmilson Rodrigues

A possível expulsão da vereadora de Belém Professora Silvia Letícia, que se lançou contra o prefeito, Edmilson Rodrigues na corrida pela prefeitura à capital paraense gerou uma crise interna no PSOL: 51 lideranças do partido fizeram uma nota pública de repúdio ao procedimento que está em análise na Comissão de Ética. Entre os signatários, figuram nomes de peso nacional como os deputados federais Glauber Braga (RJ), Sâmia Bomfim (SP) e Fernanda Melchionna (RS).

No documento que se posiciona contra a punição, os psolistas afirmam que Silvia Letícia não desrespeitou o estatuto do partido: "Silvia Letícia está sendo acusada diante a Comissão de Ética por suposta infidelidade partidária, mas nenhum dos fatos que se denunciam configuram afronta à disciplina partidária, ao Estatuto, nem ao Programa do Partido", diz trecho.

A crise em Belém ocorre após a vereadora ter se lançado à prefeitura contra seu correligionário e votado diferente dos demais na Câmara Municipal. Ela é acusada de infidelidade partidária e de servir de âncora para ataques da direita contra a sigla.

"É inadmissível que uma vereadora do PSOL utilize os espaços institucionais para dificultar ainda mais o cenário político que vivenciamos no município de Belém, frente às eleições municipais", diz a denúncia do diretório municipal para à administração nacional.

Criticado pela vereadora, o prefeito Edmilson Rodrigues enfrenta um desgaste na capital, principalmente em relação à Crise do Lixo. Edmilson acumulou uma dívida superior a R$ 15 milhões com as concessionárias responsáveis pela coleta de lixo, o que gerou irregularidade no atendimento. Em alguns pontos da cidade, o atraso se tornou tão grande que os detritos começaram a ser empilhados nas calçadas.

Mesmo com a popularidade em baixa, o PSOL garante que o prefeito será candidato à reeleição e com o apoio do PT, que hoje ocupa a vice-prefeitura e três secretarias.

Veja também

BRASIL Lula diz, em reunião ministerial, que País correu 'sério risco' de ter golpe após as eleições