Crise Gonçalves Dias Postura de Dias com invasores tornou permanência de ministro do GSI insustentável, avaliam aliados Imagens foram discutidas durante reunião de Lula com ninistros na qual decisão sobre demissão foi tomada

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que as imagens que mostram o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, interagindo com manifestantes golpistas durante a invasão ao Palácio do Planalto, tornaram a sua permanência no cargo insustentável.

Câmeras de segurança flagraram o ministro conversando e apontando a saída para os invasores.

A avaliação é que o ministro teve um comportamento excessivamente passivo tanto diante dos invasores como de seus subordinados, que de alguma forma colaboraram com o ataque à sede do Executivo Federal.

Em uma das imagens, um servidor do GSI aparece oferecendo água às pessoas que destruíam o prédio.

Como revelou O Globo, o general Gonçalves Dias havia relatado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sua ida ao local no dia. Segundo aliados, contudo, ele não informou a dimensão da participação de seus subordinados no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no episódio.

O diagnóstico sobre a postura de Dias foi feito na reunião de Lula com os ministros Flávio Dino (Justiça), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Geraldo Alckmin (vice e ministro da Indústria), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Rui Costa (Casa Civil). O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, também participou do encontro.

