Postura firme de Lula repercute positivamente

A postura do presidente Lula e do seu Governo frente ao tarifaço anunciado por Donald Trump ao Brasil está mexendo com a opinião pública. O petista não aceitou a interferência indevida, reagiu com altivez e coragem, em cima do princípio da soberania brasileira, e isso já está refletindo na melhoria da imagem da gestão, que vinha em queda.



Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, os trackings, levantamentos diários que não são registrados oficialmente pelo Palácio do Planalto, mostram que, pela primeira vez desde a crise do Pix, em janeiro, a avaliação positiva do presidente superou a negativa. Ela teve acesso aos dados com exclusividade.



“Lula já vinha num movimento de ascensão desde que o governo adotou o discurso dos 'ricos contra pobres' e da justiça tributária, que consiste em cobrar mais impostos daqueles que ganham mais. Esse tom passou a ser abraçado pelo presidente e por seus ministros após o governo entrar em embate com o Congresso, pelo aumento do IOF”, escreveu a colunista.



E acrescentou: “Agora, ministros de Lula veem o imbróglio sobre o tarifaço de Trump como mais uma ferramenta que tem ajudado a impulsionar o presidente em temas caros aos brasileiros, como a soberania nacional. Para contragosto de Jair Bolsonaro e seus aliados, que seguem batendo cabeça como lidar com o tarifaço de Trump, integrantes do governo relataram que Lula tem se mostrado “muito animado” e que considera esse um ponto importante de retomada de sua liderança.

