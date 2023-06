Poupado por Deltan, Bolsonaro não comenta cassação de ex-procurador: "Vou continuar não falando"

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) preferiu não se manifestar sobre o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que teve o mandato cassado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



O ex-mandatário esteve em São Paulo nesta sexta-feira (2) ao lado de correligionários e do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para participar de um evento militar.

— Não falei nada até agora e vou continuar não falando — limitou-se a dizer.

A ausência de manifestação por parte de Bolsonaro e de membros do alto escalão do PL demonstra o abandono político do ex-procurador lavajatista.



Apesar de alguns movimentos de revolta nas redes por parte de alguns expoentes do bolsonarismo, como Eduardo Bolsonaro (SP) e Júlia Zanatta (SC), a diretoria da sigla não demonstra desconforto com a perda do mandato do Dallagnol.

O ex-presidente orientou, inclusive, que aliados não participassem de um ato convocado para 4 de junho em apoio a Dallagnol, que tinha o Movimento Brasil Livre (MBL) entre os organizadores. Citando “sabotagem de alas do bolsonarismo” e “esforços” do próprio Deltan “de se dissociar e se distanciar do MBL”, o Movimento também desembarcou da manifestação.

Na solenidade de entrega de espadas a 187 alunos da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São Paulo, nesta sexta-feira, o ex-presidente moderou o tom ao comentar sobre demais questões, como a indicação de Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

— A indicação é de competência privativa do presidente — afirmou Bolsonaro.

Questionado sobre a liberação, pelo corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, do julgamento da ação que pode levar à sua inelegibilidade, o ex-presidente disse que ainda não conversou com seus advogados.

