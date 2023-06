A- A+

RECIFE Povos originários protestam no Recife contra tese do Marco Temporal; STF julgará nesta quarta (7) Ato é coordenado pela Articulação Indígena de Mulheres em Contexto Urbano de Pernambuco

Em protesto contra a tese do Marco Temporal das terra indígenas, que será julgada nesta quarta-feira (7), no Supremo Tribunal Federal (STF), povos originários se reuniram em protesto na Praça do Derby, na área central do Recife, na tarde desta segunda-feira (6).

Estão presentes representantes dos povos Xucuru, Pankararu e Funiô-. O grupo é coordenado pela Articulação Indígena de Mulheres em Contexto Urbano de Pernambuco (Aimcupe) e faz caminhada até a Avenida Guararapes, chamando atenção para o tema.



Grupo se concentrou na Praça do Derby - Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco

A tese defende que os povos indígenas só poderão ter direito sobre as terras que estão ocupadas atualmente ou àquelas em processo de disputa no dia 5 de outubro de 1988, data em que a Constituição Federal foi promulgada.

Uma faixa com a frase “Antes do Brasil da coroa, já existia o Brasil do cocar” foi erguida pelo grupo, que segue pela Avenida Conde da Boa Vista até a Guararapes, no bairro de Santo Antônio.

