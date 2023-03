PP abandona negociações por federação com o União Brasil

A- A+

O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), disse nesta quarta-feira que o partido comandado por ele encerrou a discussão para formar uma federação com União Brasil. A decisão foi anunciada nas redes sociais. As duas legendas tentaram selar um acordo, mas a negociações foram paralisadas após disputas pelo comando da federação nos estados e também em âmbito nacional.

— No que diz respeito ao Progressistas, encerramos as discussões para formação de federação junto com o partido União Brasil — disse Ciro em uma publicação no Twitter.

A articulação para formar a federação estava sendo feita por Nogueira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o vice-presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento. No entanto, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, era contra o acordo com o PP pois ele perderia poder de influência sobre o partido. Bivar já disse que o mais provável é que a federação não aconteça. -- Vários diretórios se posicionaram contrários — declarou.

Há disputas de comando entre as duas legendas em estados como Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Pernambuco e Paraíba. Mesmo assim, Lira chegou a dizer na segunda-feira que a federação dependia apenas de "detalhes".

Uma federação é uma espécie de etapa anterior à fusão e determina que os partidos precisam ter as mesmas posições nas eleições municipais, estaduais e nacionais por no mínimo quatro anos. O instrumento fortaleceria o poder de influência dos partidos, que passaria a serem considerados da mesma bancada e teriam mais acesso a cargos no Congresso.

