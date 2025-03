A- A+

Câmara dos Deputados PP decide por federar com União Brasil após deliberações internas Dirigentes estaduais e bancada do partido se reuniram para tratar sobre a união entra as siglas

A bancada do PP decidiu nesta terça-feira prosseguir com a federação com o União Brasil para formação do que virá a ser a maior força da Câmara com 106 deputados.

Para que isso se concretize, falta agora o União Brasil deliberar internamente se quer seguir o mesmo caminho, o que deve ocorrer ao longo da semana.

—Aprovamos por unanimidade. Está aprovado, se o União decidir, vamos agora para fazer o estatuto—disse o presidente do PP, Ciro Nogueira (PP-PI).

Segundo Nogueira, o presidente do União, Antonio Rueda, ficou de dar uma posição oficial do partido até esta sexta-feira.

A ideia dos presidentes é a de dividir os comandos estaduais da federação entre os partidos, seguindo critérios de tamanho de bancada no Congresso e proporcionalidade.

Já a presidência da federação será exercida de forma intercalada e não há objeção para que esse esquema se inicie pelo PP, com o comando de Lira.

Na semana passada, Nogueira se reuniu com o presidente do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), e ambos decidiram não federar suas respectivas siglas.

A partir daí, ficou decidido que o “casamento” deve ocorrer apenas entre PP e União Brasil, caso haja concordância entre as bancadas

A federação partidária consiste na união de dois ou mais partidos para atuarem como se fossem um só por pelo menos quatro anos.

Nesta modalidade de aliança, as siglas funcionam como um único partido no Congresso, dividindo Fundo Partidário, tempo de televisão e unificando o conteúdo programático.

Atualmente, as maiores bancadas do Congresso são a do PL, com 99 deputados, e a federação do PT, com 80.

Na sequência, União Brasil tem 59 cadeiras, PP, 47.

A federação se tornaria a maior força do Câmara, com 106 deputados.

Ter a maior bancada é importante, por exemplo, para ter preferência na hora de dividir o comando de comissões.

O maior partido — ou maior federação — pode, por exemplo, escolher primeiro com qual comissão quer ficar.

A federação também amplia o número de prefeitos, vereadores e governadores dando mais força a união das siglas, principalmente, na disputa eleitoral do ano que vem.

