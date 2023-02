PP e União Brasil chegam a um acordo

A- A+

Com uma bancada federal formada por apenas sete deputados, o Avante vai ficar de fora da fusão que deve criar uma nova federação partidária de centro, envolvendo União Brasil e Progressistas. Sem o Avante, a federação terá 108 deputados e 15 senadores, se constituindo na maior bancada na Câmara dos Deputados.

Segundo um parlamentar com trânsito entre os dois partidos, a Federação UB-PP será presidida por Antonio Rueda, atual vice-presidente do UB, figura da mais absoluta confiança de Luciano Bivar. “Há um forte entendimento nessa direção e não existe disputa entre Ciro Nogueira e Bivar”, afirmou, por sua vez, um integrante da direção nacional do UB.

Consolidada essa Federação, o reflexo nos Estados será de imediato. O PP em Pernambuco, que tem oito deputados, fundido ao UB, que tem cinco, passará a ter uma representação na Assembleia Legislativa bem mais forte. Na verdade, do mesmo tamanho da do PSB, até o momento a maior bancada na Casa, com 13 parlamentares. O anúncio oficial da união entre as duas legendas deve acontecer na primeira semana de março.

O Avante, que inicialmente negociou sua participação nesta federação, ficou de fora. O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, enviou um modelo de estatuto da federação para Antonio Rueda, que deverá fazer os arremates no documento. Pelo acordo alinhavado, Nogueira e Rueda serão os co-presidentes da aliança.

O tamanho do grupo vai ampliar a pressão sobre o Planalto pela distribuição de espaços no governo Lula. Apesar de ter indicado três ministros — Waldez Góes (Integração Nacional), Juscelino Filho (Comunicações) e Daniela Carneiro (Turismo)—, o União Brasil cobra mais cargos no segundo escalão.

