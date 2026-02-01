Seg, 02 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

PP prioriza derrubar veto de Lula no Congresso mesmo mantendo espaço na Esplanada

Partido anunciou saída do governo no ano passado, mas ainda ocupa ministério

Reportar Erro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou um projeto de regularização fundiária na faixa de fronteiraO presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou um projeto de regularização fundiária na faixa de fronteira - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Progressistas definiu como uma das primeiras pautas para o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional a mobilização para derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um projeto de regularização fundiária na faixa de fronteira, tema que deve mobilizar a bancada da legenda que ainda tem filiados em cargos estratégicos no governo federal.

A posição foi reafirmada pela senadora Tereza Cristina, que classificou a decisão do governo como injusta e prejudicial a milhares de pequenos produtores rurais em todo o país, argumentando que o veto ignora um acordo construído no Parlamento com ampla maioria.

— Trata-se de uma medida irracional, que cria insegurança e trava o desenvolvimento do campo — disse a parlamentar. — Já vencemos essa luta no Legislativo ao aprovar a proposta, e vamos vencer novamente ao derrubar o veto. Não abriremos mão da defesa da segurança jurídica e do direito de quem vive do trabalho no campo.

Leia também

• Governo Lula faz ofensiva pelo Senado e escala nomes fortes para enfrentar aliados de Bolsonaro

• Lula tem evolução satisfatória após cirurgia de catarata

• Haddad leva a Lula o nome de Guilherme Mello para diretoria do Banco Central

Segundo a senadora, a regularização fundiária na faixa de fronteira é tratada pela bancada como essencial para garantir prosperidade, acesso a crédito e estabilidade para produtores rurais, com forte apelo em várias bases eleitorais do agronegócio e do interior.

O anúncio do PP acontece em meio a um cenário político de maior distanciamento entre o partido e o governo Lula, mesmo com a sigla ainda mantendo quadros em posições de protagonismo no Executivo.

Em setembro de 2025, a federação formada pelo Progressistas e pelo União Brasil oficializou sua saída da base aliada no Congresso Nacional. A determinação interna, divulgada em nota pelos presidentes das duas legendas, senador Ciro Nogueira (PP-PI) e Antônio Rueda (União Brasil), exigiu que todos os filiados com mandatos renunciassem aos cargos que ocupam no Executivo federal, incluindo ministérios, num prazo definido pelos dirigentes.

A orientação foi justificada pelos líderes como um gesto de coerência política diante de divergências com a condução do governo, em um momento em que a federação busca se distanciar programaticamente do Partido dos Trabalhadores e se reposicionar no espectro político à direita.

No entanto, a execução desse desembarque tem sido parcial. Apesar do anúncio formal, o PP ainda conta com o deputado federal licenciado e ministro do Esporte, André Fufuca, no primeiro escalão do governo. Fufuca decidiu permanecer na Esplanada mesmo após a orientação partidária, o que levou a sigla a afastá-lo de funções executivas dentro do partido, como a vice-presidência nacional e o comando do diretório no Maranhão, mas ele não deixou a legenda nem entregou a pasta ministerial.

Além do ministro, o partido tem outros filiados em órgãos ligados ao governo. Como o GLOBO revelou, há cinco meses, eram 140 correligionários da federação PP-União Brasil em cargos estratégicos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter