SANTA CATARINA 'Pra mim não tinha que ter reeleição', diz governador de SC, que tentará novo mandato em outubro Eleito em 2022, Jorginho Mello é pré-candidato na corrida deste ano pelo Executivo estadual

Prestes a disputar um novo mandato em outubro, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), defendeu o fim da reeleição no país. O bolsonarista eleito em 2022 é pré-candidato na corrida deste ano pelo Executivo estadual. A declaração ocorreu durante entrevista à rádio 89FM Joinville na terça-feira.

"Eu sou defensor já há muito tempo de que, para mim, não tinha que ter reeleição. (Devia) até estipular x (um limite de) mandatos de deputados, até para dar oportunidade de renovar. Para o Executivo, eu nunca concordei (com a possibilidade de reeleição). Se não tivesse outra eleição, (o governador) cumpriria o mandato (único) para deixar o legado", disse Jorginho.

O debate sobre o tema está em discussão no Senado. Em maio, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a reeleição para os cargos de presidente, governador e prefeito.

O texto, relatado pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), prevê um mandato único de cinco anos para todos os cargos eletivos, incluindo deputado e senador. O texto foi aprovado de forma simbólica, sem a contagem dos votos.

Pela PEC, a partir de 2028 não terá mais reeleição para prefeitos e, a partir de 2030, não terá mais reeleição para governador e presidente. Para alinhar a coincidência de mandatos, haverá um período de transição. Prefeitos e vereadores eleitos em 2028, terão mandato de 6 anos. Já, a partir de 2034, prefeitos e vereadores vão ter mandatos de 5 anos.

O texto inicial previa mandato de 10 anos para senadores, após o período de transição, porém, por um acordo com o líder do PL, Carlos Portinho (PL-RJ), esse período foi reduzido para cinco anos. Com isso, haverá uma regra de transição estabelecendo que os senadores eleitos em 2026 ainda cumprirão mandatos de oito anos. Já os eleitos em 2030 terão um mandato excepcional de nove anos, para permitir a adaptação do ciclo eleitoral ao novo modelo. A partir de 2034, os mandatos passam a ser de cinco anos, com a regra valendo plenamente em 2039, quando o ciclo de eleições unificadas estará completamente implementado.

A PEC segue agora para o plenário do Senado, onde precisa ser aprovada em dois turnos por, no mínimo, 49 senadores. Depois disso, será encaminhada à Câmara dos Deputados. Ainda não há previsão de quando o texto será apreciado no plenário, mas a expectativa dos defensores do texto é que isso aconteça antes do recesso parlamentar do meio do ano.

O tema divide a base aliada do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é contrário ao fim da reeleição e já manifestou sua posição em reuniões com senadores no ano passado. A proposta também já foi criticada pela ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), que vê a iniciativa como "oportunista e um retrocesso".

