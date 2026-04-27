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Eleições 2026 Prazo para regularizar título de eleitor para votar em 2026 termina em 10 dias Eleitores podem regularizar o título pela internet até o dia 6 de maio

Os brasileiros que ainda não regularizaram o título de eleitor têm até o dia 6 de maio para resolver pendências e garantir o direito ao voto nas eleições de 2026.

Para consultar a situação eleitoral, o eleitor pode acessar gratuitamente o portal do Tribunal Superior Eleitoral, entrar no menu “Consultas” e clicar em “Situação do título”. Para a consulta, é necessário informar o número do título, CPF ou nome completo e data de nascimento.

Caso o título apresente alguma irregularidade, o eleitor deve seguir os seguintes passos. Confira:

Acesse o Autoatendimento Eleitoral.

Vá até a opção “Regularizar título cancelado”.

Preencha o formulário e envie os documentos solicitados.

Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo “Autoatendimento Eleitoral”, na opção “Acompanhe uma solicitação”.

O que acontece se o título não for regularizado?

Os eleitores que estiverem com o título irregular, além de não garantirem o direito ao voto, podem ficar impedidos de:

Participar de concursos públicos;

Receber salário em cargo público;

Participar de licitações e concorrências públicas;

Obter passaporte e carteira de identidade;

Renovar matrícula em instituição pública de ensino;

Comprovar quitação com obrigações legais.

Neste ano, o primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro. Os eleitores irão às urnas para escolher:

Deputado federal;

Deputado estadual;

Senador (duas vagas);

Governador e vice-governador;

Presidente e vice-presidente da República.

Caso necessário, o segundo turno das eleições para presidente da República e governadores será realizado no dia 25 de outubro.

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