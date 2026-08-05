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eleições 2026

PRD e Solidariedade decidem pela neutralidade na eleição presidencial

Diretórios estaduais estão livres para formar alianças

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Segundo os dois partidos, a decisão também se baseia no cenário político atual, que entendem ser "de intensa polarização política" e, portanto, a independência seria uma contribuição maior ao país.Segundo os dois partidos, a decisão também se baseia no cenário político atual, que entendem ser "de intensa polarização política" e, portanto, a independência seria uma contribuição maior ao país. - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A federação Renovação Solidária, formada pelos partidos Solidariedade e Partido da Renovação Democrática (PRD), realizou convenção nacional nesta quarta-feira (5) e decidiu liberar os diretórios estaduais para formarem as alianças que preferirem. Assim, a federação decidiu não apoiar nenhum candidato à presidência da República.

“A Renovação Solidária reafirma o respeito à autonomia de seus dirigentes, parlamentares, mandatários e candidatos, assegurando a liberdade de manifestação e construção política no âmbito dos diferentes campos que hoje compõem o debate eleitoral brasileiro”, afirmou a federação, em nota.

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Segundo os dois partidos, a decisão também se baseia no cenário político atual, que entendem ser “de intensa polarização política” e, portanto, a independência seria uma contribuição maior ao país.

Esta quarta-feira é o último dia para os partidos realizarem suas convenções e escolherem os candidatos e candidatas que disputarão cargos eletivos nas eleições deste ano, bem como para decidir sobre a formação de coligações.

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