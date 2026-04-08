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ELEIÇÕES 2026 Pré-candidato à Presidência, Augusto Cury propõe uso de "drones com sirene" contra feminicídio Mecanismo seria ativado por um "botão de pânico", e chegaria na ocorrência antes das viaturas para coibir agressores; escritor também defende mandato para ministros do STF

O psiquiatra e escritor Augusto Cury, pré-candidato à Presidência da República pelo Avante, propõe o uso de drones com sirene e movidos por inteligência artificial como um mecanismo de combate ao feminicídio. De acordo com o autor de best-sellers, que se lançou ao Palácio do Planalto no último domingo, a ideia possui o objetivo de coibir casos de violência contra as mulheres antes que a situação se agrave.

Cury também defende que crianças vítimas de abuso sexual devem ter acompanhamento psicológico gratuito, e que os cargos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deixem de ser vitalícios e passem a ser exercidos por meio de mandatos.

O escritor apontou que o drone seria ativado por um "botão de pânico", acionado por meio de um aplicativo. A ferramenta enviaria a localização da vítima para a delegacia mais próxima, e o equipamento eletrônico cumpriria a função de chegar ao local antes das viaturas. Por ser um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), ainda segundo Cury, os drones poderiam registrar imagens da ocorrência e servir para dissuadir os agressores.

— Tem de sair da delegacia drones com sirene de alerta rapidamente até a vítima, para que possamos coibir que a violência se materialize — explicou Cury, em entrevista concedida nesta terça-feira à Itatiaia. — Talvez, o Brasil seria o primeiro do mundo a usar drones com inteligência artificial para proteger as mulheres.

O psiquiatra também defendeu que o governo deve ter uma escuta "ativa e periódica" de crianças vítimas de abuso sexual, com acompanhamento psicológico anual garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para menores de 12 anos.

'Reforma no STF'

No âmbito do Poder Judiciário, Cury ressaltou que uma de suas primeiras ações caso seja eleito presidente será "fazer uma reforma" no STF. Dentre as medidas está a imposição de mandatos aos ministros da Corte:

— Se eu tiver o privilégio de me tornar presidente, na semana seguinte à posse eu provocaria o Congresso para fazer uma reforma no STF — disse o escritor à Itatiaia. — Não dá para um magistrado entrar com 45 anos e ficar mais de 20 anos até os 75 no Supremo. Na minha opinião, deveríamos ter um tempo de oito a dez anos — completou.

De acordo com Cury, a Corte deveria se tornar "mais plural e com menos intervenção política" com a mudança na maneira de escolher seus integrantes. Se a eventual reforma ocorrer em um possível governo, uma parte dos ministros deverá ter carreira como juiz ou desembargador, enquanto os outros deverão ter passado pelo Ministério Público e atuarem como advogados.

— Dois terços deveriam ser da magistratura, dois ou três do Ministério Público e pelo menos um ou dois advogados, escolhidos pelas suas respectivas classes. Assim teríamos uma Corte mais plural e menos intervenção política — explicou.

Por fim, o escritor também criticou o fato das sessões serem transmitidas ao vivo, e propôs que as gravações sejam disponibilizadas somente para as partes do processo em momento posterior em julgamento.

Candidatura à Presidência

Cury anunciou sua intenção de concorrer ao Planalto ao lado do presidente nacional do Avante, o deputado federal Luís Tibé (MG). Ele afirmou que chegou a conversar com outras siglas, como PSD, PSDB, MDB, PMB, Republicanos, Podemos e Novo.

"Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada 100% baseada em projetos e 0% de ataques pessoais", escreveu em suas redes sociais.

Outras propostas

No anúncio da pré-candidatura, o escritor também afirmou que tem como proposta a criação de 10 mil clubes de empreendedorismo no país, além da qualificação de policiais e de programas para a redução da insegurança alimentar.

Já do ponto de vista educacional, Cury defendeu uma "reengenharia das escolas", classificou os professores como "cozinheiros do conhecimento" e criticou a "radicalização agressiva".

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