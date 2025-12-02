A- A+

política Pré-candidato à Presidência do Peru sai ileso de ataque a tiros O veículo de Belaúnde recebeu vários disparos efetuados por indivíduos em uma motocicleta

O pré-candidato à Presidência do Peru Rafael Belaúnde sofreu nesta terça-feira (2) um ataque a tiros enquanto viajava em seu carro no sul de Lima, do qual saiu ileso, informou a polícia.

O veículo de Belaúnde, de 50 anos e líder do direitista Partido Liberdade Popular, recebeu vários disparos efetuados por indivíduos em uma motocicleta.

"Dispararam contra o veículo e contra ele", declarou à imprensa o chefe da polícia peruana, general Óscar Arriola.

Em uma mensagem no X, a polícia assegurou que no ataque "não houve feridos".

No entanto, uma fotografia de Belaúnde com vestígios de sangue no rosto e na camisa branca viralizou no X e em redes de televisão. O sangue seria resultado de lesões causadas a algum ocupante do veículo por estilhaços do para-brisa atingido por três balas, segundo o próprio chefe policial.

O automóvel de Belaúnde era conduzido por um motorista.

O político declarou à polícia que "não recebeu ameaças extorsivas ou de outro tipo", indicou Arriola.

O líder do Partido Liberdade Popular aspira à presidência nas eleições que serão realizadas em 12 de abril.

Rafael Belaúnde é neto do ex-presidente Fernando Belaúnde, que governou o Peru de 1963 a 1968 e de 1980 a 1985.

