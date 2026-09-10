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eleições 2026 Pré-candidato do PSD a presidente, Ronaldo Caiado é internado em SP com faringite aguda De acordo com boletim médico, Caiado toma medicação intravenosa

O candidato a presidente Ronaldo Caiado (PSD) foi internado na manhã desta quinta-feira, 10, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por causa de uma faringite aguda.



De acordo com boletim médico assinado pela médica clínica e cardiologista Ludihmila Abrahão Hajjar, Caiado toma medicação intravenosa.

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