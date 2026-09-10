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Pré-candidato do PSD a presidente, Ronaldo Caiado é internado em SP com faringite aguda

De acordo com boletim médico, Caiado toma medicação intravenosa

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O Candidato à Presidência da República pelo Partido Social Democrático (PSD), Ronaldo Caiado, está internado no Hospital Vila Nova Star, em São PauloO Candidato à Presidência da República pelo Partido Social Democrático (PSD), Ronaldo Caiado, está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O candidato a presidente Ronaldo Caiado (PSD) foi internado na manhã desta quinta-feira, 10, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por causa de uma faringite aguda.

De acordo com boletim médico assinado pela médica clínica e cardiologista Ludihmila Abrahão Hajjar, Caiado toma medicação intravenosa.

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"O objetivo é acelerar a recuperação para retomar o mais breve possível os compromissos da agenda de campanha", diz o boletim, divulgado pela assessoria do candidato do PSD a presidente.

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