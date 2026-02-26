Pré-candidato do PT defende aliança com PSB no Distrito Federal

A- A+

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass (PT), foi o entrevistado da semana no podcast "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass (PT), pré-candidato ao Governo do Distrito Federal, tem buscado firmar uma aliança com o PSB. Os socialistas têm apostado no nome do ex-interventor Ricardo Capelli, estratégia que, na visão do petista, dividiria a esquerda. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", Grass fez duras críticas ao governador Ibaneis Rocha (MDB) e à vice, Celina Leão (PP), a quem deverá enfrentar nas urnas em outubro. Ele ainda ressaltou que a reeleição do presidente Lula (PT) é prioridade absoluta para a sigla.

O senhor está prestes a deixar o Iphan, por conta das eleições. Essa experiência embasará uma nova candidatura ao governo do Distrito Federal, ou pretende buscar outros caminhos?

Essa experiência agrega não só à minha trajetória, mas a gente tem o que mostrar. O Iphan não é um órgão fácil de ser presidido, é uma das maiores autarquias do governo federal. Tem 27 superintendências e 37 escritórios técnicos, então, de mim é muito exigida a capacidade de diálogo. Converso com todos os governadores e com todos os prefeitos, ando o país inteiro. Acho que o Iphan agregou muito à minha experiência como gestor. Saio muito mais maduro, ciente do que é uma gestão pública séria, popular, dialogada e participativa, exercitando essa capacidade política.

O senhor assumiu logo no episódio do 8 de janeiro. Deu para recuperar tudo o que foi destruído em Brasília?

Sim, recuperamos tudo. Foi um contexto muito difícil. Eu tinha acabado de ser convidado para assumir o Iphan. Para mim, em primeiro lugar, aquilo foi uma grande violência, uma grande afronta. Nós que somos daqui temos esses espaços como espaços de memória, até de afeto. Também foi um trauma, de alguma maneira. Como presidente do Iphan, tivemos uma tarefa importante de ajudar a reconstruir tudo. O que é tombado não é do Iphan, não é da União. Tem seus proprietários, seus gestores, mas o Iphan tem um papel importante de apoiar, orientar, e assim o fizemos. A gente fez um trabalho na Presidência da República, por exemplo, recuperando 20 peças que foram danificadas, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas.

Quanto foi o prejuízo daquela destruição de obras?

O prejuízo financeiro é até difícil de mensurar, porque quanto vale uma obra de arte do Di Cavalcanti? É difícil definir: R$ 10 milhões, R$ 20 milhões, é incalculável. A Advocacia-Geral da União (AGU) fez um trabalho para inserir nos autos do processo uma estimativa de R$ 25 milhões de danos provocados à União, considerando a Praça dos Três Poderes, o Palácio, as obras de arte. Mas isso é um cálculo simbólico, podemos dizer que não alcança precisamente o valor existente ali, para além do financeiro. Foi uma resposta importante. A gente tem falado muito de soberania, e o Brasil deu uma boa resposta do ponto de vista da sua capacidade técnica e institucional, também de preservação do patrimônio, na figura do Iphan, do Ministério da Cultura e dessas equipes que gerem os acervos dos palácios.

O senhor disputou o Governo do Distrito Federal em 2022. O que mudou nesses quatro anos?

Estamos completando quase oito anos daquilo que eu chamo de desgoverno. A gestão de Ibaneis Rocha (MDB) e Celina Leão (PP) é desastrosa. Primeiro, pelos escândalos de corrupção, que estão sendo agora investigados, envolvendo o BRB, o Banco Master, mas também na área da saúde, onde foram várias operações. O ex-secretário de Economia do governo Ibaneis e Celina foi condenado na Justiça. Na minha avaliação, é um governo corrupto, porque agentes que participaram desse governo foram condenados por corrupção.

O caso do Banco Master deve ter consequência para as eleições?

No caso de Brasília, a gravidade disso tudo é o risco que essa operação provocou ao BRB, que é o banco da cidade. É o banco que promove o desenvolvimento do Distrito Federal, responsável por uma parte importante do financiamento imobiliário e pela folha de pagamento dos servidores. É o BRB também que opera o sistema de mobilidade e dá sustentação à previdência dos servidores públicos. Colocar o BRB em risco é colocar Brasília em risco, e foi o que Ibaneis e Celina fizeram. Então, estamos completando oito anos dessa tragédia, o pior governo da história de Brasília, sem dúvida alguma, que se renovou em 2022. Eu disputei a eleição contra Ibaneis. Naquele momento, havia dificuldade de lideranças se apresentarem. Eu me apresentei, fui para a campanha e, por menos de cinco mil votos, não houve segundo turno.

Se esse caso andar na Justiça, o governador Ibaneis se inviabilizaria para disputar o Senado?

Olha, tudo está caminhando para comprovar o envolvimento direto de Ibaneis nesse processo. Primeiro porque ele sempre defendeu a compra do Master pelo BRB. Ele, pessoalmente, e Celina Leão também. Foram várias vezes em que se manifestaram publicamente por essa operação. E não é de hoje que há conflito de interesse, uma mistura de público e privado, no que diz respeito ao BRB e a Ibaneis. Quando eu era deputado distrital, denunciei várias situações como essa. Por exemplo, o BRB patrocinar leilão de gado, onde Ibaneis vendia gado. Foram várias outras situações.

Existe alguma possibilidade de composição com Ricardo Capelli, que também é pré-candidato pelo campo da esquerda?

Veja, a unidade partidária é importante, mas também é importante uma unidade com o povo, com a sociedade, com os segmentos da população. Em relação ao PSB, ao PT e aos partidos do campo progressista, há um esforço para essa unidade acontecer. Tenho um diálogo amplo com o PSB.

Vocês já conversaram? O que falta para chegar a um consenso?

Já. O exercício de uma unidade exige, primeiro, entender que projetos individuais ou meramente partidários não podem se sobrepor a um projeto coletivo. Também exige inteligência política e objetividade na construção do acordo, da composição de chapa. A gente está em bom posicionamento nas pesquisas, tem um legado da eleição de 2022 e também essa capacidade de colaborar com todos os partidos ao mesmo tempo. E hoje, Brasília está indo para trás e o Brasil está indo para frente.

Houve um desgaste com a última gestão do PT no Distrito Federal, do ex-governador Agnelo Queiroz. Isso prejudicaria sua candidatura?

Faço uma avaliação de que nossos governos, incluindo os de Rodrigo Rollemberg (PSB), Agnelo e do próprio Cristovam Buarque (Cidadania), tiveram boas realizações e avançaram em resultados, mas não souberam comunicar. Se há algo em que Ibaneis é competente, é em comunicar coisas, inclusive as inúteis. Hoje, vê-se um meio-fio pintado com uma placa azul maior que o próprio meio-fio. Ele despeja recursos em uma comunicação de base em que muitos portais são instrumentalizados não para informar, mas para atacar adversários. Usou muito essa estratégia, promoveu fake news e atuou judicialmente contra nós. Precisamos falar melhor sobre nossos feitos. Vamos mostrar a diferença entre o governo Ibaneis e o de Jair Bolsonaro (PL) e o governo Lula, que, mesmo não sendo respeitado localmente, age de forma republicana.

Seu discurso tenta dar um tom de polarização com Ibaneis, mas tem um terceiro personagem nessa eleição que é o ex-governador José Roberto Arruda. Considera que ele é carta fora do baralho?

Sobre Arruda, a questão judicial está transcorrendo. Não escolhemos adversários. Tenho uma relação respeitosa com ele, como tenho com quase todos os atores políticos. Só não dialogo com fanáticos e extremistas. Se Arruda consolidar sua candidatura, participará das eleições. Defendo que Brasília seja colocada nos trilhos. O governo de Ibaneis e Celina reduziu Brasília a uma cidade medíocre. Precisamos colocá-la novamente na vitrine do Brasil.

O caso do BRB terá mais influência que o do Banco Master na campanha?

Sobre o caso do BRB, o rombo de R$ 12 bilhões é gravíssimo. Isso equivale a 12 estádios Mané Garrincha ou a centenas de escolas e hospitais. Seria investimento que poderia estar ajudando a população, mas foi direcionado para a compra de ativos do Master. Agora, o governo quer dar terrenos públicos como garantia para empréstimo. Deixo um questionamento: onde estão esses R$ 12 bilhões?

O presidente Lula lidera as pesquisas. Pode vencer no primeiro turno?

A capacidade do presidente não lhe permite escolher adversário. O que ele fez pelo Brasil o habilita como um dos maiores líderes políticos do país. O Brasil precisa de continuidade para este ciclo, com economia estável e rumo ao crescimento.

