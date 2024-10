Precisamos de eleitor do Marçal para derrotar extrema esquerda, diz Nunes

A- A+

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), comemorou o resultado do primeiro turno das eleições municipais, no qual obteve 29,48% de votos, e disse que para a próxima etapa da disputa precisará de novos votos da direita. "Precisamos dos eleitores do Marçal para derrotar a extrema esquerda", disse, em discurso na noite deste domingo, 6.



Com 81.865 votos de diferença em relação a Pablo Marçal (PRTB), Nunes ainda acrescenta que o candidato deverá "aprender com o que errou e entender o que acertou" no período eleitoral. Fora da disputa, Marçal teve 28,14% votos.

Nunes ainda defendeu em discurso que a estratégia da sua campanha é "continuar falando a verdade, sem ataques". A fala surge após o candidato do PRTB ter publicado neste sábado, 5, um documento falso para acusar Guilherme Boulos (PSOL) de uso de cocaína.



Durante o discurso após o primeiro turno, Nunes também agradeceu o apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) - a quem chamou de "um grande irmão" - e pediu aos apoiadores que o acompanhavam que entoassem o nome do governador.



"A união entre Estado e Prefeitura foi fundamental para desenvolver tantos projetos na primeira gestão", afirmou, ao destacar que a parceria com Freitas vem de antes da campanha eleitoral. Depois, mais brevemente, disse ter gratidão pelo auxílio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que indicou o coronel Ricardo de Mello Araújo para ser candidato a vice-prefeito em sua chapa.



Para a campanha de segundo turno, Nunes enfrentará Guilherme Boulos (PSOL), que teve 29,07% dos votos, apenas 25.012 a menos do que o atual prefeito. No discurso, o candidato do MDB afirmou que o eleitor paulistano terá de escolher entre um "gestor experiente" e "alguém que nunca fez gestão de nada"; e entre a "ordem e a desordem". "Nossa candidatura representa a continuidade de um caminho seguro. (...) Não iremos permitir que a cidade seja levada para a desordem", pontuou.



Em sua fala, Nunes agradeceu também a Tomás Covas, filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, que faleceu durante o atual mandato e foi sucedido por Nunes. Ele afirmou estar honrando o legado de Covas, e que tem orgulho de ser chamado de "prefeito do povo", em uma gestão baseada no diálogo. Para um possível próximo mandato, o atual prefeito se comprometeu em ampliar a participação feminina na administração. "Eu tenho muitas mulheres no meu governo, e vamos ter ainda mais", afirmou

