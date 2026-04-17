"Preciso dele feliz", "fiz as contas": veja as mensagens de Vorcaro e do ex-chefe do BRB
Diálogos constam na decisão do ministro André Mendonça, do STF, que determinou a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa
Citadas na decisão que prendeu o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, nesta quinta-feira, mensagens de texto mantidas pelo ex-executivo e o banqueiro Daniel Vorcaro são apontadas como "fortes indícios" de que os dois negociavam pagamento de propina. Em um dos diálogos, por exemplo, Costa escreveu a Vorcaro: "Fiz as contas para chegar no valor que combinamos".
A conversa foi destacada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ao mandar prender Costa. Na mesma mensagem, o ex-presidente do BRB diz que, "dependendo dos valores finais, sairia o Casa Lafer, que está no contrapiso". A indicação se dá em razão de a propina ser paga, segundo a PF, na forma de seis imóveis luxuosos em Brasília e em São Paulo.
Em seguida, Costa diz ainda que estava "apagando algumas mensagens do celular". Em resposta, Vorcaro faz menção a um outro imóvel. “Vc diz casa Leopoldo, né? Cobertura que vc foi. Pq o heritage melhor que o Lafer, não?”, escreveu o ex-banqueiro. Costa então faz uma avaliação sobre o imóvel e indica ter visitado um apartamento. “Esse era enorme. A Cris nos levou no Casa Lafer, um apartamento tipo. Sim. Bem melhor. ”, disse o ex-presidente do BRB.
Os investigadores dizem que as casas que foram prometidas como propina - Heritage, Arbórea, One Sixty, Casa Lafer, Ennius Muniz e Valle dos Ipês - eram avaliadas em R$ 146,5 milhões. Deste, chegaram a ser efetivamente pagos R$ 74 milhões, vez que Vorcaro mandou cessar os pagamentos após o Ministério Público Federal abrir uma apuração sobre os mesmos.
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'Avanço em imóveis transferidos'
Em outra troca de mensagens, Costa cobrou de Vorcaro "o avanço em relação aos imóveis que lhe seriam transferidos" por meio de empresas, indicou o ministro André Mendonça. “Amigo, pessoal esperando seu de acordo sobre os imóveis de São Paulo. Pode ajudar?”, escreveu o ex-presidente do BRB ao então dono do Master. Vorcaro estão respondeu que tinha "dado carta branca" de "seu lado" e questionou "onde estava travado".
Ainda de acordo com o ministro do STF, após a cobrança, Costa "deixou claro que estaria cumprindo sua parte no ajuste ilícito". Em mensagem a Vorcaro, o ex-presidente do BRB apontou: “Desculpe dar trabalho. É que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver”.
A PF também descata que Vorcaro questionou Costa "se ainda teria “interesse no deal” e cita a "trajetória de parceria entre ambos". Segundo Mendonça, neste diálogo o ex-dono do Master apontou que eles teriam “um negócio de continuidade” e “centenas de ajustes ao longo da trajetória”. Em resposta, Costa afirmou: “Estou com vc. Continuo no deal mode. Estou virando noite e tentando resolver”.
'Preciso dele feliz'
Uma outra mensagem de Vorcaro interceptada pela PF mostar diálovo do ex-banqueiro com a corretora de imóveis com quem negociava a compra de apartamentos de luxo que seriam oferecidos a Costa. “Preciso dele feliz. Reverte isso aí", disse Vorcaro no trecho que consta da decisão do ministro André Mendonça que determinou a prisão de Costa.
Na mesma conversa, o então presidente do BRB afirma que trabalhava para lançar uma operação envolvendo o banco e menciona que o então governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha havia solicitado material para lidar com críticas. Vorcaro responde em tom semelhante: “Fala amigo, ótimo, também estou empolgado”.
Em outro momento, ao discutir a continuidade de negociações, o banqueiro menciona a existência de um “negócio de continuidade” e “centenas de ajustes ao longo da trajetória”, ao que Costa responde reafirmando seu engajamento.
Para Mendonça, o conteúdo das mensagens reforça os indícios de envolvimento conjunto em operações suspeitas. Costa foi preso em operação da Polícia Federal que também teve como alvo o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador financeiro do grupo.
Material para Ibaneis
Em diálogo com Vorcaro, interceptado pela PF, Costa também afirmou que o então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pediu a elaboração de um relatório para defender a compra do Master pelo banco estatal.
A mensagem interceptada pela PF teria sido trocada pouco antes do anúncio da operação de aquisição do Master pelo BRB, em março de 2025. “Estou trabalhando para lançar a operação amanhã ou, no mais tardar, na segunda-feira. O governador me pediu que preparasse um material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas”, escreveu Paulo Henrique.
Na sequência, o ex-presidente do BRB menciona ainda uma conversa sobre imóveis. “Conversei com a minha esposa e estaremos em SP na próxima semana. Seria legal mostrar o apartamento para ela. Assim, ela também vai se ambientando”.