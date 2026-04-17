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INVESTIGAÇÃO "Preciso dele feliz", "fiz as contas": veja as mensagens de Vorcaro e do ex-chefe do BRB Diálogos constam na decisão do ministro André Mendonça, do STF, que determinou a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa

Citadas na decisão que prendeu o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, nesta quinta-feira, mensagens de texto mantidas pelo ex-executivo e o banqueiro Daniel Vorcaro são apontadas como "fortes indícios" de que os dois negociavam pagamento de propina. Em um dos diálogos, por exemplo, Costa escreveu a Vorcaro: "Fiz as contas para chegar no valor que combinamos".

A conversa foi destacada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ao mandar prender Costa. Na mesma mensagem, o ex-presidente do BRB diz que, "dependendo dos valores finais, sairia o Casa Lafer, que está no contrapiso". A indicação se dá em razão de a propina ser paga, segundo a PF, na forma de seis imóveis luxuosos em Brasília e em São Paulo.

Em seguida, Costa diz ainda que estava "apagando algumas mensagens do celular". Em resposta, Vorcaro faz menção a um outro imóvel. “Vc diz casa Leopoldo, né? Cobertura que vc foi. Pq o heritage melhor que o Lafer, não?”, escreveu o ex-banqueiro. Costa então faz uma avaliação sobre o imóvel e indica ter visitado um apartamento. “Esse era enorme. A Cris nos levou no Casa Lafer, um apartamento tipo. Sim. Bem melhor. ”, disse o ex-presidente do BRB.

Os investigadores dizem que as casas que foram prometidas como propina - Heritage, Arbórea, One Sixty, Casa Lafer, Ennius Muniz e Valle dos Ipês - eram avaliadas em R$ 146,5 milhões. Deste, chegaram a ser efetivamente pagos R$ 74 milhões, vez que Vorcaro mandou cessar os pagamentos após o Ministério Público Federal abrir uma apuração sobre os mesmos.



'Avanço em imóveis transferidos'

Em outra troca de mensagens, Costa cobrou de Vorcaro "o avanço em relação aos imóveis que lhe seriam transferidos" por meio de empresas, indicou o ministro André Mendonça. “Amigo, pessoal esperando seu de acordo sobre os imóveis de São Paulo. Pode ajudar?”, escreveu o ex-presidente do BRB ao então dono do Master. Vorcaro estão respondeu que tinha "dado carta branca" de "seu lado" e questionou "onde estava travado".

Ainda de acordo com o ministro do STF, após a cobrança, Costa "deixou claro que estaria cumprindo sua parte no ajuste ilícito". Em mensagem a Vorcaro, o ex-presidente do BRB apontou: “Desculpe dar trabalho. É que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver”.

A PF também descata que Vorcaro questionou Costa "se ainda teria “interesse no deal” e cita a "trajetória de parceria entre ambos". Segundo Mendonça, neste diálogo o ex-dono do Master apontou que eles teriam “um negócio de continuidade” e “centenas de ajustes ao longo da trajetória”. Em resposta, Costa afirmou: “Estou com vc. Continuo no deal mode. Estou virando noite e tentando resolver”.

'Preciso dele feliz'

Uma outra mensagem de Vorcaro interceptada pela PF mostar diálovo do ex-banqueiro com a corretora de imóveis com quem negociava a compra de apartamentos de luxo que seriam oferecidos a Costa. “Preciso dele feliz. Reverte isso aí", disse Vorcaro no trecho que consta da decisão do ministro André Mendonça que determinou a prisão de Costa.

Na mesma conversa, o então presidente do BRB afirma que trabalhava para lançar uma operação envolvendo o banco e menciona que o então governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha havia solicitado material para lidar com críticas. Vorcaro responde em tom semelhante: “Fala amigo, ótimo, também estou empolgado”.

Em outro momento, ao discutir a continuidade de negociações, o banqueiro menciona a existência de um “negócio de continuidade” e “centenas de ajustes ao longo da trajetória”, ao que Costa responde reafirmando seu engajamento.

Para Mendonça, o conteúdo das mensagens reforça os indícios de envolvimento conjunto em operações suspeitas. Costa foi preso em operação da Polícia Federal que também teve como alvo o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador financeiro do grupo.

Material para Ibaneis

Em diálogo com Vorcaro, interceptado pela PF, Costa também afirmou que o então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pediu a elaboração de um relatório para defender a compra do Master pelo banco estatal.

A mensagem interceptada pela PF teria sido trocada pouco antes do anúncio da operação de aquisição do Master pelo BRB, em março de 2025. “Estou trabalhando para lançar a operação amanhã ou, no mais tardar, na segunda-feira. O governador me pediu que preparasse um material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas”, escreveu Paulo Henrique.

Na sequência, o ex-presidente do BRB menciona ainda uma conversa sobre imóveis. “Conversei com a minha esposa e estaremos em SP na próxima semana. Seria legal mostrar o apartamento para ela. Assim, ela também vai se ambientando”.

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