Prefeita de Marituba (PA) viraliza em vídeo de biquíni e rebate críticas: "Machismo e preconceito"

A prefeita de Marituba, no Pará, Patrícia Alencar (MDB), de 37 anos, se tornou o centro de uma acalorada discussão nas redes sociais nesta semana. Um vídeo em que a gestora aparece dançando forró de biquíni, originalmente publicado em seu perfil pessoal e privado do Instagram, viralizou e dividiu opiniões sobre a conduta esperada de uma autoridade pública.

Patrícia, reeleita em 2024 com 71,50% dos votos, defendeu-se das críticas, classificando-as como machismo e preconceito.

O vídeo foi publicado pela prefeita na última quarta-feira (4) em um perfil privado com apenas 186 seguidores. Contudo, a gravação foi rapidamente compartilhada em grupos de aplicativos de mensagem, gerando ampla repercussão na cidade. Patrícia Alencar acusa um de seus seguidores de ter gravado a tela da postagem e divulgado o conteúdo em outros meios.

Em resposta à polêmica, a prefeita utilizou seu perfil oficial no Instagram, na quinta-feira (6), para rebater os comentários negativos.

"Quem tem luz própria, podem tentar derrubar, mas Deus não deixa cair", afirmou.

A gestora ressaltou que o episódio, apesar das críticas, resultou em um aumento de 60 mil novos seguidores em suas redes sociais e convites para entrevistas em programas de rádio e TV.

"Vamos debater esse assunto presente nos nossos dias atuais que é o machismo, o preconceito e a violência de gênero", declarou, enfatizando que "a mulher não pode ser medida pela roupa que veste".

Ao g1, Patrícia Alencar reforçou sua indignação.

"Infelizmente o corpo de uma mulher incomoda mais do que a corrupção, a ineficiência ou o descaso na política", ressaltou.

Ela acrescentou que, enquanto um homem se divertindo é visto como autêntico, uma mulher é julgada, como se isso "anulasse sua competência".

Em um desabafo em seu perfil oficial, a prefeita argumentou que está sendo julgada por padrões machistas e que "mulher pode ser trabalhadora, mãe e ‘bonitinha’".

Confira o vídeo:

Prefeita de biquíni? Patrícia Alencar, de Marituba (PA), explicou o vídeo dançando forró que viralizou: foi postado em conta privada e vazado sem autorização.



"Só porque eu estou prefeita eu não posso colocar um biquíni?", questiona a gestora. pic.twitter.com/8QOUqmRvYk — Congresso em Foco (@congressoemfoco) June 6, 2025

Quem é Patrícia Alencar?

Nascida em Bodocó, no sertão de Pernambuco, Patrícia Alencar tem 37 anos e se mudou para Marituba há cerca de 16 anos. Mãe de três filhos, sua trajetória é marcada pela superação e versatilidade.

Antes de entrar para a política, Patrícia começou a trabalhar vendendo baldes e bacias na feira central da cidade. Chegou a cursar Medicina, mas consolidou sua carreira no empreendedorismo.

Sua incursão na vida pública começou em 2020, quando foi eleita a primeira mulher a comandar a prefeitura de Marituba. Em 2024, foi reeleita com uma expressiva votação, alcançando 71,50% dos votos válidos.

Desde que assumiu o cargo, Patrícia Alencar tem utilizado as redes sociais como uma ferramenta essencial de comunicação com a população e para divulgar as ações de seu governo. Seu perfil institucional no Instagram conta com mais de 830 mil seguidores.

Antes da recente polêmica, a prefeita já havia se destacado no ambiente digital durante a campanha eleitoral de 2024, especialmente com vídeos no TikTok.

Um de seus vídeos de campanha, por exemplo, atingiu mais de 4,1 milhões de visualizações, mesmo não sendo divulgado em canais institucionais. Essa habilidade de comunicação e engajamento nas redes sociais tem sido uma marca registrada de sua gestão.

Debate

A repercussão do vídeo de Patrícia Alencar gerou um intenso debate nas redes sociais. Críticos da prefeita argumentam que a gravação compromete a imagem institucional do cargo e que, mesmo sendo um momento pessoal, o conteúdo não condiz com o comportamento esperado de uma autoridade pública, especialmente em tempos de forte exposição.

Por outro lado, os apoiadores de Patrícia Alencar defenderam o direito à vida pessoal da gestora e a autenticidade com que ela se comunica nas redes. Para eles, o vídeo revela uma figura política acessível e próxima da realidade da maioria das mulheres brasileiras.

A polêmica segue em pauta, permeada por memes, críticas e defesas, e tem levantado discussões importantes sobre o papel da mulher na política, os limites da exposição e o que se espera de uma liderança pública na era da internet e da vigilância constante.



