Prefeita que foi namorada de Janones o acusa de chantagem com foto íntima, tirada sem consentimento

A prefeita de Ituiutaba, no Centro-Norte do Triângulo Mineiro, acionou a Justiça em dezembro passado contra seu ex-namorado, o deputado federal André Janones (Avante-MG).

Em processo que corre em segredo de Justiça, Leandra Guedes afirma que o parlamentar a chantageou com fotos e vídeos íntimos, tirados sem seu consentimento.

A gestora alega que ele exigiu a demissão de secretários e mais influência em seu mandato para não vazar o conteúdo. A informação foi primeiramente divulgada pelo portal Metrópoles e confirmada pelo GLOBO.

Neste contexto, uma liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) foi expedida, determinando medidas protetivas. Janones não pode se aproximar de Leandra ou manter contato com ela.

Os dois namoraram entre 2014 e 2018 e, segundo interlocutores, foi um relacionamento conturbado. Antes de se eleger prefeita, em 2020, foi chefe de gabinete do parlamentar.

O deputado teria aceitado o término relativamente bem, isto até a prefeita anunciar publicamente que estava com um novo parceiro. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que a campanha eleitoral do ano passado foi marcada por ameaças. Todos os materiais veiculados tinham que ter o rosto do deputado.

Logo após Leandra ser eleita, ele teria enviado as fotografias íntimas para secretários e exigido demissões de pessoas de sua confiança, alegando que ela só teria sido eleita por conta do capital político dele.

O rompimento veio em dezembro e a notificação judicial chegou no dia do Natal. Na posse, Leandra Guedes discursou sobre o afastamento dos dois, sem citar os motivos.

Em fevereiro deste ano, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o arquivamento de uma ação que investigava desvio de emendas parlamentares para Ituiutaba. Antes de Janones fazer um acordo de não persecução penal no caso das rachadinhas, a Polícia Federal afirmou que parte do dinheiro poderia ter sido usado na campanha de sua ex, ainda em 2020.

O GLOBO procurou a assessoria de André Janones. O espaço segue em aberto para manifestações.

