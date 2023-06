Prefeito bolsonarista paga cachê de quase R$ 1 milhão para Gusttavo Lima cantar em São João

A- A+

A gestão do prefeito bolsonarista de Maceió, João Henrique Caldas (PL), anunciou no Diário Oficial desta quarta-feira a contratação do cantor Gusttavo Lima para uma apresentação na cidade. No próximo domingo (25), o sertanejo receberá um cachê de R$ 980 mil para realizar um show na festa típica de São João. A portaria é assinada pelo presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC) João Hugo Vergetti Lyra.

No ano passado, entre os turnos da eleição presidencial, Caldas deixou o PSB e se filiou ao PL para declarar apoio à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O prefeito chegou a participar de coletiva no Palácio do Alvorada.

A festa de São João de Maceió começou no último dia 8 e termina apenas no dia 29. A festa tradicional recebe mais de 1500 artistas, no entanto, o maior cachê é o de Gusttavo Lima, que receberá pelo menos três vezes mais. No Diário Oficial desta quarta-feira, a contratação como Ana Castela e Zeze di Camargo e Luciano também foram ratificadas.

No ano passado, o cantor se tornou alvo de polêmicas pelos valores milionários de seus cachês, pagos por prefeituras de municípios com pouco habitantes e sem verba extensiva. Em Magé, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, ele chegou a ser confirmado em show do aniversário de 457 anos da cidade pelo qual receberia R$ 1,04 milhão.

O cantor também foi contratado por R$ 1,2 milhão pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) e R$ 800 mil pela gestão municipal de São Luiz, a menor cidade de Roraima com cerca de 8 mil habitantes. Os Ministérios Públicos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Roraima abriram procedimentos internados para investigar o valor excessivo das licitações.

Em junho do ano passado, uma apresentação do cantor em Teolândia, na Bahia, foi suspensa horas antes do início por determinação judicial. O município que ainda sofria das consequências de fortes chuvas que o acometeram no final de 2021 havia contratado Gusttavo Lima por R$ 704 mil.

A prefeitura de Maceió foi procurada pela reportagem, que será atualizada em caso de retorno.

A proximidade com o bolsonarismo

Contratado pelo prefeito do PL, Gusttavo Lima declarou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro em outubro do ano passado. Durante show em Miami, nos Estados Unidos, o sertanejo fez o gesto de "22" com as mãos, em alusão ao número de urna do atual presidente, que concorre à reeleição.

O então presidente Jair Bolsonaro chegou a agradecer o apoio do cantor no Twitter.

"O Embaixador e o povo já decretaram! Neste domingo, é 22 para o Brasil seguir no caminho da liberdade e da prosperidade! Valeu, Gusttavo Lima!", escreveu.

