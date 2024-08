A- A+

ELEIÇÕES BH Prefeito de BH declara patrimônio de R$ 15,92 mi com queda de 22% entre 2020 e 2024 O valor sofreu uma perda de cerca de 22% desde 2020, que é o ano em que o Noman concorreu à vice-prefeitura na chapa de Alexandre Kalil

O atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), declarou ter um patrimônio de R$ 15,92 milhões à Justiça Eleitoral.



O valor sofreu uma perda de cerca de 22% desde 2020, que é o ano em que o Noman concorreu à vice-prefeitura na chapa de Alexandre Kalil (Republicanos). À época, o valor informado era de R$ 15,69 milhões, ou R$ 20,5 milhões se a inflação do período for considerada.

Ele é o quarto colocado na corrida eleitoral pela prefeitura da capital mineira, segundo a última pesquisa Quaest. Porém, além dele, somente a candidata Indira Xavier (UP) regularizou seu cadastro junto à Justiça Eleitoral. O prazo final para oficializar a candidatura é 15 de agosto.

O Estadão tentou contatar o prefeito, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

A maior parte dos bens declarados, R$ 7,3 milhões, são participações societárias em empresas. Depois, outros R$ 6,5 milhões estão distribuídos entre créditos de empréstimos, além de dois carros, ações de empresas listadas em bolsa de valores e cotas de fundos de investimentos. O prefeito alega ter R$ 23 mil em sua conta bancária.

Entre a eleição municipal passada e esta, Fuad deixou de mencionar um imóvel de R$ 589 mil, na zona leste de BH, e outra propriedade de R$ 206 mil na zona sul de São Paulo. Também tinha um apartamento de R$ 2,25 milhões no bairro nobre do Belvedere, em BH, uma casa de R$ 3,8 milhões no Guarujá (SP) e um terreno de R$ 250 mil em Guaxupé (MG). Além disso, Fuad detinha R$ 124,9 mil em uma conta corrente em Miami, nos Estados Unidos. Os valores estão como constam na declaração de 2020, sem correção inflacionária.



