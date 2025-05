Prefeito de BH demite aliado de Fuad Noman que coordenou a campanha do ano passado

A- A+

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), promoveu uma mudança significativa em sua equipe de governo nesta terça-feira (27). Ele oficializou a exoneração de Paulo Lamac, secretário de Relações Institucionais e porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade. A demissão foi publicada no Diário Oficial do Município.

Lamac era um dos principais aliados do ex-prefeito Fuad Noman (PSD) e chegou a coordenar sua campanha à reeleição no ano passado — apesar de seu partido, a Rede Sustentabilidade, ter apoiado Rogério Correia (PT) no primeiro turno, com Bella Gonçalves (PSOL) como vice na chapa. Sua exoneração representa a maior mudança na administração municipal desde a morte de Fuad, em 26 de março.

A trajetória de Lamac na prefeitura teve início ainda no primeiro mandato de Alexandre Kalil, quando ocupava o cargo de vice-prefeito. Na época, Fuad era secretário municipal. Desde então, a relação entre os dois se estreitou, e Lamac passou a integrar a cúpula da administração. Durante o período eleitoral, afastou-se temporariamente para atuar diretamente na campanha de reeleição.

Segundo interlocutores ouvidos pelo Globo, Damião e Lamac se reuniram na segunda-feira (26) para formalizar o desligamento. Procurado pela reportagem, o ex-secretário ainda não se manifestou sobre a exoneração.

Com a sua saída, já são quatro os exonerados ligados diretamente ao núcleo de confiança de Fuad. Antes dele, deixaram o governo Daniel Messias, ex-chefe de gabinete — substituído por Duander Franco —, Genilson Zeferino (Segurança) e Josué Valadão (Administração).

Até o momento, metade do núcleo duro do ex-prefeito foi substituído. Permanecem na gestão Jorge Luiz Schmitt-Prym (Secretaria-Geral) e Hercules Guerra (Procuradoria-Geral do Município).

Apesar das mudanças, Álvaro Damião afirmou, em entrevista concedida ao GLOBO no início de abril, que pretende manter o modelo administrativo de Fuad até o fim do mandato, em 2028.

— São trocas pontuais. Algumas delas seriam feitas pelo próprio Fuad, porque a gente conversava muito sobre como seria nosso mandato. Não estou querendo colocar a minha cara. A nossa gestão vai ser a gestão de Fuad até 31 de dezembro de 2028 — declarou o prefeito.

