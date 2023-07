Prefeito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, José Bonifácio, morre aos 78 anos

A- A+

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio Ferreira Novellino, de 78 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, confirmou a prefeitura do município na Região dos Lagos. Ele lutava contra um câncer no fígado.

O velório tem início às 9h, no Palácio das Águias, no Centro da cidade. Às 15h, será realizada a missa de corpo presente na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. O sepultamento está marcado para as 16h no Cemitério Santa Izabel, na mesma região.

Numa das internações mais recentes, ele chegou a ficar 10 dias no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), na Região Metropolitana do Rio. Ele teve alta no dia 10 de julho. Nesta data, através de um post no perfil do prefeito numa rede social, foi informado que ele recebeu, neste período, "reforço nutricional em combate aos efeitos colaterais decorrentes das sessões de quimioterapia". A mensagem também informava que ele manteria "uma agenda de visitas em casa para os despachos referentes à rotina administrativa do município, até o restabelecimento completo da rotina de trabalho".

Na tarde da última sexta-feira, Bonifácio chegou a pedir, junto à Câmara Municipal, afastamento do cargo por questões de saúde. A licança médica tinha prazo de 90 dias. A vice-prefeita do Cabeo Frio, Magdala Furtado (PL), assumiria o posto já nesta segunda-feira.

O ministro da Previdência Social e presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, numa publicação em seu perfil no Instagram falou da luta de Bonifácio na vida política e o legado que será deixado após décadas de trabalho pelo município:

"Dia muito triste hoje. Perdemos José Bonifácio Novellino, amigo de mais de 30 anos e Prefeito de Cabo Frio (RJ). Sempre perseverante, lutou pela vida, lutou por sua cidade, por seu povo. Sua luta é exemplo para todos nós, sua vida é um legado de coerência e amor a seu semelhante. Siga em paz amigo e que Deus o receba como você merece, com as honras de um filho que sempre lutou", diz o texto.



José Bonifácio era filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). Formado em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), na carreira política foi vereador entre 1977 e 1983, deputado estadual entre 1993 e 1996 e estava em seu terceiro mandato como prefeito, tendo exercido os anteriores entre os anos de 1977 e 1983 e 1993 a 1996.

Numa sequência de mensagens em seu perfil oficial no Twitter, o governador do Rio, Claudio Castro, lembrou da atuação de Bonifácio ainda frente a outros cargos, como secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca (Sedrap) e na presidência sa Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj).

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também lamentou a perda:

"Hoje o Estado do Rio perdeu um grande homem público e um ser humano especial. Nos deixou essa madrugada o querido Zé Bonifácio, prefeito de Cabo Frio. Meus sentimentos aos amigos, familiares e ao companheiros do PDT na figura do amigo presidente @CarlosLupiPDT. Minhas orações especialmente ao povo de Cabo Frio", escreveu em seu perfil no Twitter.

Zezinho ou Zé, como também era conhecido, também era ex-secretário do Governo Brizola e ex-deputado estadual.

"Que notícia triste! Zezinho, exemplo de luta, de honra, de amor por Cabo Frio. Grande perda, grande amigo. Meu coração está aí com a família, os amigos e todo o povo cabofriense que ele tanto amava", escreveu uma pessoa na postagem da nota de falecimento no perfil do prefeito no Instagram.

"Que tristeza! Lutou muito por Cabo Frio e estava fazendo um lindo trabalho. Uma pessoa maravilhosa. Descanse em paz! Meus sentimentos a família e amigos", comentou outra na publicação.

Nas redes sociais da prefeitura, na publicação da nota de pesar, uma pessoa citou os trabalhos de incentivo à cultura na cidade da Região dos Lagos:

"Um grande incentivador do empreendedorismo e da cultura local, fortaleceu os eventos literários do segundo distrito enquanto pôde", lembrou.

Bonifácio era casado com a médica Ana Lucia Valladão e deixa duas filhas de seu primeiro casamento: Daniele Medeiros Novellino e Juliana Medeiros Novellino.

