Prefeito de Caruaru disputa Amupe: "Comuniquei a Raquel, mas ela silenciou"

A- A+

Em campanha aberta pela presidência da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), sucessor de Raquel Lyra, esteve recentemente com a governadora para comunicar seu propósito de entrar na disputa pelo comando da instituição, mas saiu sem o apoio da governadora. Corre nos bastidores que a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), será sua adversária, com a simpatia de Raquel. Se isso se der de fato, Rodrigo não abrirá mão de sua candidatura, que espera ser consensual, o que ainda é incerto. "Eu disse a Raquel que serei candidato, ela apenas ouviu, mas em nenhum momento sinalizou apoio. É o estilo dela e por isso mesmo não creio que venha a apoiar Márcia, prefeita de Serra", disse o tucano. Confira a entrevista:

Candidato à presidência da Amupe, o senhor não terá adversário?

- Acredito que serei um candidato consensual. Tenho conversado com vários prefeitos e presidentes de consórcios são mais de 12 em Pernambuco. Hoje, por exemplo, será eleita a nova diretoria do Coniape, com sede em Caruaru, sem disputa, com chapa única.

A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, tem dito que é candidata e pode ter o apoio da governadora Raquel Lyra...

- Desconheço essa intenção dela, mas pode acontecer, até porque as chapas serão registradas até o dia 17, para eleição dia 28. A governadora sabe também que estou como candidato, foi uma das primeiras que eu comuniquei.

No encontro, Raquel sinalizou algum apoio à sua candidatura?

- Ficou como sempre, sem se manifestar. Desejou sorte e disse que estava à disposição, mas ela é bem tranquila no que diz respeito às escolhas de Câmara de Vereadores, na Assembleia não se meteu e agora na Amupe também não se envolverá. Raque sabe da responsabilidade da Amupe, da necessidade dessa interação junto ao Governo do Estado, porque é uma representatividade de todas as prefeituras em Pernambuco.

Poderíamos concluir, então, que Raquel lavou as mãos diante da sua candidatura?

- Até agora, sim. Acredito que continuará assim também, mas é o perfil dela e a gente entende e respeita. Vamos continuar apoiando o Governo dela, independente da eleição da Amupe. Precisamos de um Pernambuco melhor e os municípios também precisam que o governo estadual faça a sua parte para poder seguir nesses próximos anos com políticas que realmente cheguem cada vez mais aos pernambucanos.

O senhor sucede a Raquel Lyra na Prefeitura de Caruaru e se essa versão de que a prefeita de Serra Talhada conta com o apoio dela vier a se confirmar?

- A gente já conversou bastante com todos os prefeitos e minha candidatura está sólida. De minha parte, mantenho, não penso em abrir mão, mesmo que a governadora não me apoie e anuncie apoio a Márcia. Reitero, entretanto, que desde o início trabalhamos em busca de uma candidatura consensual, capaz de unir todos os cantos de Pernambuco, todas as regiões, os partidos também. Sigo escutando, independente de bandeira partidária, todos os prefeitos para que não haja disputa.

O atual presidente do Coniape, o prefeito de Vertentes, Romero Leal, será o seu vice?

- Sim, nessa chapa é a chapa oficial da Amupe, ele é o meu vice.

Uma chapa do Agreste e tucana, porque Leal também é do PSDB.

- Sim. Do Agreste e do PSDB. Lembrando que a diretoria da Amupe é composta de oito integrantes. Ainda estamos conversando com outros prefeitos para fechar a chapa, num total de 38, incluindo as comissões. Então, com certeza, todos os partidos estarão contemplados também. Posso adiantar que Matheus Martins (PSB), prefeito de Terezinha, será o nosso tesoureiro. E até o dia 17 estaremos com toda chapa fechada para a eleição no dia 28 de fevereiro.

O senhor já esteve em uma audiência única com a governadora. Numa recente entrevista, ouvi do senhor que entregaria a ele as mesmas reivindicações dela como prefeita a Paulo Câmara. O tom da conversa foi assim?

- Iniciamos as tratativas para priorizar os pedidos feitos por ela ao longo dos anos como prefeita, é verdade. Priorizamos, neste primeiro momento, a questão da Compesa, pontuando as dificuldades no abastecimento. Esse foi o primeiro ponto dessa conversa e o aeroporto também. A Prefeitura vem investindo na parte da infraestrutura no entorno do aeroporto e precisamos de uma definição do compartilhamento da administração do aeroporto, hoje gerenciado apenas pelo Governo do Estado. A minha sugestão é esse compartilhamento para gente poder avançar e seguir nas ações que precisam ser executadas no aeroporto.

Como seria esse compartilhamento?

- A infraestrutura no entorno do aeroporto é de nossa responsabilidade, estamos construindo novos acessos. Uma parte que fica ao lado do aeroporto para uma possível expansão da pista. Trata-se de uma área da Prefeitura em expansão. Essa área hoje já está toda pronta, inclusive com a questão documental, para que a pista seja ampliada. Acredito que compartilhando as ações a gente consegue avançar mais rápido no que diz respeito ao aeroporto. Outro assunto tratado foi um pedido antigo de Raquel, o Batalhão em Caruaru ser exclusivo da Polícia Militar. O que já existe aqui, fica exclusivo para Caruaru, que é o 4º Batalhão.

Em relação à questão do compartilhamento da gestão do aeroporto, existe um órgão específico na Prefeitura que trata ou teria que criar?

- Hoje, as ações voltadas para o aeroporto estão ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essa construção de compartilhamento precisa ser feita, para implantar o que for necessário e haja sua regulamentação. Tratativas de investimentos no aeroporto já se iniciaram junto ao Ministério de Portos e Aeroportos. Estamos seguindo e tendo a certeza de que em breve teremos investimento no aeroporto de Caruaru, para que novos voos entrem em operação, não só comerciais de passageiros, mas também de transporte de cargas, porque Caruaru é muito bem localizada. Caruaru tem muitas fábricas de confecções, o aeroporto é um equipamento muito importante para escoar toda essa produção e gerar ainda mais emprego e renda.

O senhor está enfrentando dificuldades para aprovar na Câmara dos Vereadores o aumento do salário dos secretários? Isso vai passar? Há alguma negociação aberta do senhor com a Câmara?

- Já foi apresentado pelos vereadores o reajuste dos secretários até 2025. Isso já é página virada. Acredito que eles devem aprovar por esses dias. Tem que partir da Câmara esse aumento do salário para os secretários. Os restantes dos comissionados já receberam aumento em seus salários. Falta apenas o secretariado, papel que a Câmara deve cumprir nos próximos dias.

Veja também

BLOG DA FOLHA Alepe abre a 20ª legislatura tendo a bancada independente como a maior da Casa