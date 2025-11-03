A- A+

Mato Grosso Prefeito de cidade do MT abandona evento com Michelle Bolsonaro após ficar de fora de palanque PL Mulher atribui constrangimento a "mal-entendido" e diz que Alei Fernandes, que comanda Sorriso, seria chamado depois pela ex-primeira-dama; prefeito nega ter sido informado e cobra respeito institucional

O encontro do PL Mulher em Sorriso (MT), realizado no último sábado, terminou em clima de constrangimento político após o prefeito da cidade, Alei Fernandes (União Brasil), abandonar o evento estrelado por Michelle Bolsonaro.

O gestor, que havia sido convidado pela própria ex-primeira-dama, deixou o local visivelmente irritado após não ser chamado para subir ao palco de autoridades.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o prefeito gesticulando e discutindo com organizadores antes de sair acompanhado da esposa, Mara Fernandes. Do lado de fora, Alei reclamou com membros do PL Mulher, alegando desrespeito institucional.

"Durante a formação do dispositivo, as autoridades foram chamadas nominalmente, entre elas o próprio senador Wellington Fagundes. Entretanto, o prefeito do município, uma vereadora do PL e dois vereadores do partido não foram chamados para compor o dispositivo", comunicou o prefeito por meio de nota elaborada pela Prefeitura de Sorriso.

O episódio ocorreu durante um encontro do PL Mulher, que reuniu lideranças da direita de Mato Grosso e contou com a presença do senador Wellington Fagundes (PL), além de prefeitos e parlamentares aliados de Jair Bolsonaro.

Em resposta, o PL Mulher de Mato Grosso classificou o incidente como um “mal-entendido”.

A organização explicou que, conforme o protocolo do cerimonial, apenas autoridades filiadas ao PL seriam chamadas inicialmente, e que Michelle Bolsonaro convidaria pessoalmente o prefeito e sua esposa em um segundo momento, como gesto "de deferência e carinho”.

O casal, no entanto, teria deixado o local antes que isso ocorresse.

“Infelizmente, eles se retiraram sem ouvir as instruções da organização”, afirmou o PL Mulher em nota. Ainda de acordo com o partido, o casal "receberia atenção diferenciada ao ser convidado pela própria Presidente do PL Mulher (Michelle) em momento especificamente previsto para tal”.

O prefeito, por sua vez, rebateu a versão. Na publicação da nota nas redes sociais, Alei Fernandes disse que nenhum representante da Prefeitura foi "informado sobre o protocolo que seria seguido". Ele elogiou Michelle Bolsonaro, mas criticou o diretório local do partido.

“Reiteramos nosso apreço e respeito à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ressaltando, contudo, que o mesmo respeito deve ser dispensado aos representantes eleitos pela população do município.”

A saída do prefeito ocorreu em meio a tensões políticas locais. Dias antes, Alei participou de um ato de entrega de moradias em Cuiabá com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), gesto que gerou incômodo entre bolsonaristas da região.

Durante o evento, integrantes do PL chegaram a pedir “cuidado com falsos representantes da direita”, em discursos que foram interpretados como indiretas ao prefeito.

Mesmo com o incidente, Michelle Bolsonaro manteve a programação e fez um discurso de tom ideológico, com críticas ao governo federal, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à primeira-dama Janja. Ela também reforçou pautas conservadoras e pediu que mulheres “de direita” se unam em defesa da família.

