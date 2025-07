A- A+

BRASIL Prefeito de Cuiabá interrompe professora, cita 'doutrinação ideológica' e ameaça suspender palestra Confusão com Abilio Brunini, aliado de Jair Bolsonaro, aconteceu na abertura da 15ª Conferência Municipal de Saúde e professora da UFMT se retirou depois da ameaça: 'Estou falando do acesso universal e igualitário'

Nesta quarta (30), o prefeito de Cuiabá, Ablio Brunini (PL), discutiu com a professora Maria Inês da Silva Barbosa, da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), por causa do uso do termo "todes" durante a abertura da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá.



Brunini, aliado político de Jair Bolsonaro, afirmou que suspenderia a palestra caso a pesquisadora, doutora em saúde pública, fizesse uma apresentação com "doutrinação ideológica", como se referiu. Em resposta, a professora disse que se referia a "todas, todos e todes" porque falava sobre acesso igualitário e universal ao SUS, e então se retirou da mesa.

A conferência começou na manhã desta terça, justamente com essa palestra "Consolidar o SUS: Com a Força do Povo, Participação Social e Políticas Públicas", conduzida por Maria Inês. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o prefeito interrompe a apresentação para reclamar do uso do pronome neutro, e depois a resposta da professora.





— Aqui na capital Cuiabá, durante a minha gestão, não vou aceitar a manifestação de pronome neutro, não vou aceitar a doutrinação ideológica. Se a gente for fazer discussão da saúde da cidade de Cuiabá, a gente vai fazer conforme as nossas regras. Se a senhora não se sentir voluntária em fazer uma apresentação que discuta a saúde, sem doutrinação ideológica eu vou suspender a apresentação, porque não condiz com aquilo que a gente tem a intenção de apresentar — afirmou o prefeito, cuja intervenção foi recebida sob vaias e gritos da plateia.





Prefeito ameaça suspender palestra por causa da palavra 'todes' — Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em seguida, a pesquisadora disse que respeita a forma de pensar do prefeito, mas que ela pensa de forma distinta, e que estava falando de uma política de estado, e não política de governo.



— Quando eu falo de equidade, eu tenho que considerar todos, todas e todes porque essas pessoas têm voz. Eu não tenho como falar de um acesso universal e igualitário a todas as ações de serviço de saúde, nacional, estadual ou municipal, sem me referir a todas, todos e todes porque são pessoas a serem ouvidas. LGBTQIA+ e quantas letras forem necessárias. Não sou eu nem o senhor. A sua identidade é uma, a minha é outra, a do outro é outra. Mas deixemos claro: Eu estou falando de um direito à saúde. Estou falando do acesso universal e igualitário. O acesso universal e igualitário é para todas, todos e todes — respondeu a especialista.

Ao final de sua resposta, ela se retirou da mesa.

— O senhor não se preocupe, não vai precisar me retirar da sala. Porque eu me retiro.

Participação de deputado defensor da cloroquina

Na programação dessa tarde havia ainda a palestra A importância da 1ª Infância nas Políticas Públicas de Saúde e Educação”, com o deputado federal Osmar Terra, ex-ministro do Desenvolvimento Social na gestão de Michel Temer e também aliado de Jair Bolsonaro. Durante a pandemia, Osmar Terra ficou conhecido por defender o uso da cloroquina, que, segundo pesquisas científicas, era ineficaz no tratamento da Covid-19.

Abilio Brunini (PL) foi um dos candidatos que mais recebeu apoio de Jair Bolsonaro durante as eleições municipais de 2024. Nesta terça (29) ele confirmou presença em um ato público pró Bolsonaro, no domingo, na cidade.

Em nota, a prefeitura de Cuiabá reafirmou a proibição do "uso de linguagem neutra em eventos e espaços institucionais patrocinados pelo Poder Executivo Municipal", por "orientação direta do prefeito Abilio Brunini". A determinação, diz o texto enviado à imprensa, "se baseia no compromisso com a preservação da norma culta da língua portuguesa e na neutralidade ideológica das ações públicas".

— A Conferência Municipal de Saúde é um instrumento oficial, patrocinado pelo município, que trata do planejamento de políticas públicas que impactarão a vida da população nos próximos anos. Por isso, é fundamental que esse ambiente seja conduzido com responsabilidade e isenção ideológica — afirmou o prefeito, após o evento.

