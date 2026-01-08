A- A+

corrupção Prefeito de Garopaba (SC) é preso por suspeita de corrupção na coleta de lixo Um empresário do ramo de coleta e reciclagem de resíduos sólidos e um servidor público do setor de licitações também foram detidos preventivamente na ação

O prefeito de Garopaba, Júnior Abreu (PP-SC), foi preso nesta quinta-feira durante uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina que investiga irregularidades em contratos relacionados a coleta de lixo.

Um empresário do ramo de coleta e reciclagem de resíduos sólidos e um servidor público do setor de licitações também foram presos preventivamente na ação. A cidade de 34 mil habitantes é conhecida pelo turismo de praia na Grande Florianópolis.

Os agentes cumpriram 16 mandatos de busca e apreensão nesta quinta-feira. A operação também resultou no afastamento de dois secretários municipais de Garopaba e o sequestro de bens e valores de cerca de R$ 1 milhão. Os presos foram encaminhados ao Presídio Regional de Tubarão.

O prefeito de Pescaria Brava, Luiz Henrique de Souza (Republicanos-SC), foi um dos alvos da operação. Ele foi secretário de administração do município vizinho anteriormente. A ação policial, que também mirou um ex-prefeito de Garopaba, cujo nome não foi divulgado, também ocorreu em Laguna e Tubarão.

A Polícia Civil afirma que a operação investigou um esquema de corrupção sistêmica envolvendo repasses de valores indevidos a agentes políticos e a prática de crimes licitatórios, incluindo fraudes em certames e em execuções contratuais. Os investigadores dizem que os fatos apurados teriam se iniciado ainda em 2016 e permanecido após a alternância de gestão municipal de Garopaba, perdurando de 2021 até o período atual.

A defesa do prefeito afirmou que busca ter acesso à decisão que decretou as medidas cautelares para entender a motivação da prisão. Já o município de Garopaba disse que aguarda o acesso oficial aos autos para posteriormente prestar os esclarecimentos necessários, respeitando o devido processo legal.

