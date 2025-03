A- A+

GOIÂNIA Prefeito de Goiânia é criticado por parar trânsito para arrumar tampa de bueiro O vídeo é do último dia 24, mas viralizou nos últimos dias e alcançou 29,4 milhões de visualizações no Instagram

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União), publicou um vídeo em rede social no qual aparece parando o trânsito de automóveis em uma avenida da cidade para colocar a tampa de um bueiro no lugar.

A publicação é acompanhada por um pedido para a população ajudá-lo a arrumar e a transformar a cidade "na mais linda e limpa do Brasil".

O vídeo é do último dia 24, mas viralizou nos últimos dias e alcançou 29,4 milhões de visualizações no Instagram. É um dos mais populares no perfil oficial do prefeito.

Para reposicionar a tampa no lugar correto, ele foi auxiliado por três assessores. A gravação provocou uma série de críticas e piadas. Procurada para comentar as reações na internet, a prefeitura de Goiânia não se manifestou. Mabel também não. Se houver comentário, o texto será atualizado.

Ao exibir o prefeito entrando na frente dos carros, o vídeo mostra a via com asfalto esburacado, lixo acumulado na calçada e água de chuva empoçada na margem direita.

"Pessoal, me ajude a arrumar a cidade, hoje andando na T-63 vi uma tampa de esgoto fora do buraco e os carros passando em cima dela. Parei o carro e arrumei junto com meu pessoal. Façam isso pela nossa cidade e vamos todos transformá-la na cidade mais linda e limpa do Brasil", escreveu.

Uma das publicações sobre o caso com maior repercussão tem 4,7 milhões de visualizações, no X. "E o prefeito de Goiânia que postou esse vídeo super natural dele indo salvar a população ajeitando a tampa de bueiro KKKKKKKKKKKKKKKK aí trabalha!!", escreveu o usuário @cleytxnn.

O influenciador Guilherme Neves foi um dos que fizeram graça com a iniciativa. "Agora falando sério. Não é possível que alguém da equipe do marketing gravou esse vídeo e achou que fosse uma boa ideia postar", disse.

A publicação do prefeito soma mais de 9 mil comentários. A maioria põe em xeque a eficiência e as reais intenções do gestor com a iniciativa.

"Daqui a pouco vai mandar o povo tapar os buracos da rua também", disse o internauta Diogo Honorato. "Já trabalhou por hoje, já pode bater o ponto e ir para casa", brincou outro usuário da rede social. "O cara acha que isso é mostrar serviço? Mais parece que está cuidando do quintal no fundo da casa do que de uma cidade", escreveu Leandro Bittes. "E as ruas? Sai do Instagram, rapaz", escreveu Igorshow.

"Prefeito, sua função é fazer gestão administrativa. É garantir que tenha uma equipe eficiente na rua fazendo esse tipo de serviço e fiscalizando. Se posicione como o prefeito da capital do Estado e não como um representante de bairro buscando voto para líder comunitário", escreveu Jeferson Fragoso.

