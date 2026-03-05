A- A+

AMAPÁ Prefeito de Macapá renuncia ao cargo após ser afastado por suspeita de fraude em licitações Dr. Furlan anunciou na terça-feira sua filiação ao PSD e oficializou sua pré-candidatura ao governo do estado

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PSD), renunciou ao cargo na manhã desta quinta-feira (5) após ser afastado do comando da capital por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na quarta-feira (4), ele foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF), que apura seu envolvimento em um suposto esquema de fraude em licitações firmadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Endereços ligados a Furlan e ao vice-prefeito, Mario Neto (MDB), também foram alvos de mandados de busca e apreensão.

A motivação para a renúncia partiu da tentativa de evitar a cassação de seu mandato, o que impediria seus planos de concorrer ao governo do Amapá, conforme informações da Globo News. Logo após a operação, ele utilizou as redes sociais para oficializar sua pré-candidatura.

Entenda a operação

Intitulada "Operação Paroxismo", a segunda fase da ação policial cumpriu mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o afastamento dos servidores públicos investigados por um prazo de 60 dias. Há 13 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nas capitais Macapá, Belém (PA) e Natal (RN).

Segundo a PF, há indícios de existência de um "esquema criminoso" que envolve agentes públicos, como Furlan e Mario Neto, e empresários. O objetivo é direcionar licitações, desviar recursos públicos e lavar dinheiro no projeto de engenharia e de execução das obras do Hospital Geral Municipal da cidade.

Na primeira fase da operação, deflagrada em setembro do ano passado, a polícia também informou que o esquema envolvia o pagamento de propinas. Conforme as investigações, o contrato para as obras no hospital, formalizado em maio de 2024, foi firmado por R$ 69,3 milhões.

Nesta quarta-feira, em suas redes sociais, o prefeito afastado publicou um vídeo para anunciar, "diante dos últimos acontecimentos", sua pré-candidatura ao governo do Amapá. Sem citar a operação, ele alegou estar sendo alvo de "ataques e perseguições".

"Tudo que a gente esperava está acontecendo. Ataques, perseguições, atrasos. Mas eles não estão indo contra o Furlan, estão indo contra a vontade do povo e da população de Macapá. Diante disso, quero reafirmar que sou pré-candidato ao governo do Amapá", anunciou.



'Gestão extraordinária'

Nesta terça-feira, Furlan esteve em Brasília para anunciar sua filiação ao PSD, presidido por Gilberto Kassab. Nas redes sociais, ele publicou um vídeo ao lado do líder partidário, que o chamou de "prefeitão" e disse estar "muito feliz" em recebê-lo na sigla.

"Você, prefeitão, meu querido Furlan, é muito bem-vindo no PSD. Um partido que já está ao seu lado na sua extraordinária gestão à frente da prefeitura de Macapá. Uma pessoa com a sua qualificação faz o PSD se sentir muito honrado e valorizado em ter como filiado alguém com sua envergadura", disse Kassab a Furlan, que deixou o MDB.

Furlan afirmou que a troca de legenda marca "um novo momento, uma nova caminhada e a construção de um projeto sempre pensado no bem maior para o povo". O prefeito foi reeleito, em 2024, com 85,08% dos votos válidos, o maior percentual entre todas as capitais brasileiras.

