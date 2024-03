Prefeito de Manaus que foi ao Caribe de jatinho reclama por não receber férias e 13º

A- A+

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante-AM) reagiu com indignação ao ser questionado por uma repórter sobre uma viagem que fez de jatinho a ilha Sint Maarten, no Caribe, em fevereiro deste ano. Ao responder à pergunta, Almeida reclamou ainda de não receber férias e o décimo terceiro salário.

— Meu amor, trabalho 12 horas por dia. Não recebo 13º, não recebo férias, não ganho diárias, não gastei dinheiro da Prefeitura. Será que eu não tenho o direito nem de me divertir um pouco? Você não tem outra pauta para tratar? — disse o prefeito durante a inauguração da Feira do Alvorada na última terça-feira.

A viagem de David Almeida ao Caribe foi feita a convite do empresário Roberto de Souza Lopes, proprietário da Royal Tech, empresa que presta serviços como fornecedor para a prefeitura de Manaus. O caso foi inicialmente divulgado pelo portal Metrópoles. O prefeito esteve fora durante o feriado do Carnaval.

Nesta viagem, um vídeo obtido pelo GLOBO mostra David Almeida pilotando um carro conversível. Quem registra o momento é a futura primeira-dama Izabelle Fontenelle de Queiroz.

Em fevereiro, a Prefeitura de Manaus informou em nota que a viagem teria sido “não planejada” e a convite de Roberto, que teria sido responsável pelo aluguel do jatinho C56X — avaliado R$ 2,7 milhões pela Federal Aviation Administration. Segundo a prefeitura, David e o empresário se conhecem “há alguns anos, antes mesmo de sua gestão no município”.

O jato particular foi contratado pelo serviço Rico Táxi Aéreo. Também viajaram no avião o subsecretário de Obras Valcerlan Ferreira Cruz; a modelo Eduarda Freiberger; os advogados Taís Cardoso de Amorim Faye e Kassio Almeida Faye das Chagas; e Adriana Menezes Ferreira Cruz. O grupo retornou ao Brasil no dia 14 de fevereiro, quando pousou no Aeroporto Internacional de Manaus — Eduardo Gomes.

David Almeida foi eleito como prefeito de Manaus em 2020. Também atuou como deputado estadual e ocupou o cargo de governador interino do Amazonas por cinco meses, após a cassação da chapa de José Melo de Oliveira, em 2017.

A Prefeitura de Manaus foi procurada pela reportagem sobre a declaração desta terça-feira. O texto será atualizado em caso de manifestação.

